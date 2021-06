Comisión de Transporte de Oberá se reunió de urgencia

La reunión fue convocada por el coordinador de la Comisión, Guillermo Correa, Director de Tránsito e Inspección General de la Municipalidad de Oberá. Tomaron parte por el Concejo Deliberante, los ediles Santiago Marrodán y Horacio Loreiro, además la Defensora del Pueblo, Patricia Nittmann y por la empresa prestataria del servicio urbano de pasajeros, el Cdor. Ruben Obermann, entre otros, para analizar el paro de actividades por tiempo indeterminado, iniciado en la presente jornada, de choferes de la misma.

La conclusión es que «la empresa no recibió ningún tipo de notificación de los trabajadores, por lo que acudieron al Ministerio de Trabajo a pedir una conciliación obligatoria. La empresa dice que la situación tiene que ver con subsidios que no llegaron, que tienen constancia de que los fondos fueron depositados a provincia, pero a la empresa no llegaron» explicó Marrodán. «Estamos trabajando en el Concejo para que haya un transporte de emergencia» resaltó.

Patricia Nittmann, Defensora del Pueblo, recomendó que el Intendente Carlos Fernández realice el llamado telefónico al Ministro de Hacienda de la Provincia, Adolfo Safrán para que puedan realizar el aporte económico y de esta manera solucionar un conflicto que perjudica a los usuarios del transporte público de pasajeros.