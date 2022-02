Comisiones vecinales: se avanza en su regularización

El presupuesto participativo establecido por Carta Orgánica para el municipio de Oberá, que daría potestad a los barrios para realizar obras y acciones en sus lugares de habitabilidad, no está vigente aún- y-de acuerdo a lo expuesto por el Intendente Pablo Hassan, tampoco se pondrá en vigencia este año. Sin embargo, la Municipalidad trabaja en la renovación de comisiones vecinales, en su mayoría ya con mandatos vencidos o inexistentes.

Por ordenanza 2838 del año 2020 se creó el departamento de comisiones vecinales que depende de la Secretaría de Desarrollo humano, y es la docente Lucy Glum que está al frente de la misma “ Por lo que por la pandemia recién empezamos con las reuniones, ya que antes no podíamos hacerlas, la ordenanza prevé una asamblea informativa primero para dar a conocer lo que se realizó anteriormente y se explica la metodología para la conformación de comisiones vecinales que tienen que tener 7 integrantes con domicilio en el barrio, con libre deuda municipal y certificado de buena conducta”.

Explicó que “luego, se fija fecha en 20 dias hábiles más para la elección de autoridades, en asamblea general. Se proponen listas que se remiten al departamento, hay dos veedores que junto a nosotros revisan que todo esté en regla, se fija fecha, se actualiza padrón donde pueden votar mayores de 16 años, con domicilio allí o con boleta de servicio que acredite domicilio en ese barrio”, apuntó.

Dijo que “ya realizamos más de 18 asambleas informativas y fijamos más de 11 asambleas generales, la primera será en Barrio Esperanza el 8 de marzo, hacemos reuniones tanto sábados como domingos o entre semana”, señaló.

El propósito del trabajo de este departamento es que la comisión mantenga un diálogo entre el municipio y demás vecinos, que eleven sus necesidades al área. “Ssomos nosotros, los del departamento de comisiones vecinales que nos encargaremos de trabajar con el área correspondiente, para que el vecino no tenga que gestionar en un área u otra, brindándole una respuesta al barrio”, indicó Glum.

Qué se requiere para ser electo

No obstante, algunos referentes de comisiones vecinales vencidas han señalado que se observan nuevos habitantes en el barrio que quieren integrar la comisión y mencionaron que deberían tener un tiempo de permanencia en el lugar antes.

Sin embargo, en la ordenanza de mención, ARTICULO 6°, se establece los requisitos para ser electos y allí se menciona que:

“Para ser elegido miembro de la Comisión Vecinal, al momento de presentarse como candidato al cargo, será necesario: a) Tener cumplidos 18 años de edad; b)Tener domicilio en el barrio justificado con Documento Nacional de Identidad y/o contrato de locación con firmas certificadas a su nombre, acreditando un mínimo de tres (3) años de residencia continua en la jurisdicción. Los extranjeros deberán acreditar una residencia permanente de 10 (diez) años en la ciudad y tres(3) años en la jurisdicción del barrio, debiendo a su vez estar empadronados o inscriptos en el registro de extranjeros;

c) No haber sido separado, expulsado o removido como integrante de alguna Comisión Vecinal, con actuación en esta Ciudad. d)No tener proceso contravencional o criminal, a causa de rebeldía o incomparecencia injustificada, ni haber sido condenado por delito alguno con condena pendiente. Para los aspirantes a los cargos de Presidente y Vice- presidente, deberán acompañar Certificado de antecedentes penales, expedido por la Policía; e)De haber participado previamente en una Comisión Vecinal, el aspirante a cualquiera de los cargos, deberá acreditar que la Comisión anterior haya presentado la documentación respectiva en tiempo y forma, para su homologación; caso contrario no podrá participar en lista alguna, durante cinco (5) años, contados desde el día de cese de funciones de la comisión a la que perteneció; f)Presentar estado de “Libre deuda”, otorgado por el municipio de Oberá; g) No figurar en registros, nóminas o listas de infractores a las ordenanzas municipales de ésta Ciudad.”