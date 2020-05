Complejos de Fútbol reducido solicitan autorización para trabajar

Propietarios de complejos con canchas de fútbol reducido, 5 y 7, afirman que la situación se torna insostenible al no poder trabajar. Aguardan impacientes autorización para abrir sus espacios asegurando que pueden sostener medidas de seguridad sanitaria.

“Más de 65 días sin trabajar, estamos llegando a un momento donde no da para más. Entendimos que la salud está primero, acompañamos a nuestros gobernantes, pero llega a un momento donde debemos ver la parte económica. Nosotros vivimos de ésto. Es nuestro ingreso. En mi caso debo abonar alquiler, servicios. La Celo no hizo cortes, pero necesitamos trabajar” sostuvo Omar Bareyro, propietario del Complejo El Rey de Oberá. “Se presentaron los protocolos, para darle seguridad a la gente, que vamos a tener las condiciones preparados para recibirlos. Acceder a ayudas económicas fue muy difícil, no calificamos para los créditos. Además sería sumar más deuda a las que ya tenemos” agregó.

Ante la posibilidad latente de que en una nueva etapa se autorice la apertura de este tipo de lugares, afirman que hay medidas para implementar y cuidar a clientes. “Como todos, estamos pasando el momento, la situación de deudas que se acumulan y van generando un monto que será difícil de levantar sin trabajar. La seguridad está en los protocolos, nos vamos a ajustar a ellos. Queremos trabajar. Nos dijeron que podrían habilitarnos pronto, esperemos que sea así” destacó Danial Zavalia, titular de Acapulco.