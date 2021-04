Complicada situación de empleados de Ribeiro

Los empleados de comercio lograron mejoras en lo que hace a sus salarios, en enero se aprobó un 21% más de ingreso que ahora pasa al básico y se suma lo acordado en octubre de 5 mil pesos, por lo que en mayo todo eso debería pasar al básico, según el gremio de AECO. Sin embargo, la problemática de los empleados de la casa comercial Ribeiro, sigue vigente.

«Hace unos 2 meses se complicó la situación de los empleados de Ribeiro, luego de que el año pasado con la ayuda del gobierno nacional, habían pagado algo mas», dijo Horacio Barúa, secretario gremial de la Asociación de Empleados de Comercio de Oberá. Añadió que «ellos no tuvieron acuerdo de paritarias, ni mejoras, la estan pasando mal, de dos meses de trabajo últimos, recibieron solo 10 mil pesos y en estos dias le iban a depositar 10 mil mas», explicó.

Dijo que «se hizo el planteo necesario, la empresa pidió reforzar el proceso preventivo de crisis, se consultó a todas las filiales y se decidió no acompñara mas dado a que la empresa no cumplió con los empleados. Lamentablemente son rehenes los empleados, en Oberá son 14, hace un año eran 33, ya no está mas el Gerente tampoco y no saben que hacer», apuntó Barúa.

Expresó que «es realmente una situación difícil por lo que solicitamos asesoramiento a la Federación de empleados de comercio para ver que medidas se pueden adoptar», indicó. De hecho, en estas últimas semanas se observaron estantes o góndolas vacías de muchos productos en el comercio.

En cuanto a problemática en general de los empleados de comercio precisó que «lo que más se nota en estos tiempos son los empleos que no están debidamente registrados, las personas trabajan todo el dia y solo están registrados por medio dia o directamente no lo están», sostuvo.

(Foto de archivo)