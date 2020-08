Con la pandemia bajó el flujo de dadores de sangre

Lo confirmó el Director del Banco de Sangre de Misiones, Dr. Joaquin Suarez Romanazzi. En Oberá la extracción se realiza de 7 a 19 hs. con el debido protocolo. En Banco de Sangre del Samic cuenta con profesionales técnicos y equipamiento de primer nivel.

«Siempre son necesarios los dadores. Hay patologías que la gente las sigue padeciendo, pacientes oncológicos, embarazadas con partos de riesgo, aparecieron nuevamente los politraumatismos por siniestros viales, cirugías de urgencia, también cirugías programadas, es decir siempre se necesita y es un producto que no podemos fabricar, no podemos conseguir de forma artificial, entonces la mejor manera es donar. Donar vida en vida. No tiene ningún inconveniente, se hace con un protocolo, no tiene el dador por qué tener problemas. Por eso invito a que se acerquen al banco de sangre» señaló el profesional.

En la provincia el promedio de donantes por mes alcanza entre 30 y 35. Lo ideal sería que en Oberá nada más, tener diez dadores por día. «Está bueno remarcar que la sangre, es un bien que cada uno tenemos. Una donación se puede utilizar en cuatro pacientes diferentes. Siempre hay requerimientos en personas de todas las edades, constantemente vemos en el ámbito hospitalario la necesidad, es a diario. Además donar genera una sensación de bienestar, es dar vida en vida» subrayó.