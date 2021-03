Con más de 150 adultos estudiando, la EPJA 53 de San Miguel cumplió 13 años

Compartiendo edificio con la Escuela 184 del Barrio San Miguel y la Escuela secundaria, la EPJA (Escuela para Jóvenes y adultos) n° 53, cumplió este jueves 25, 13 años de vida.

Las ilusiones de muchos adultos que desean superarse y muchas veces de grandes incluso, aprender a leer y escribir, cuando no oficios, se cumplen con creces. «Es muy lindo tratar con ellos, estudian porque desean superarse, aprender, o hacer un trabajo bien calculando matemáticamente, incluso ayudar a sus hijos, eso nos llena de satisfacción», dijo Susana Uzulak, Directora del establecimiento.

«Recibimos mucho respeto, siempre tratamos de incentivar su autoestima, ellos nos enseñan y nosotros les enseñamos. Este ciclo lectivo es muy particular, sobretodo en pandemia, tratamos de brindarles barbijos al que no tienen , pero trabajamos en los pasillos o el patio, dado a que son adultos y deben y debemos tener cuidado. No tenemos termómetro y si alcohol un poco, pero saben muy bien el protocolo y nos cuidamos todos», señaló.

La docente remarcó el apoyo de Elsa Powch, una de las artífices de la creación de este espacio y mencionó que «hace un tiempo caminábamos estas calles cuando era todo tierra, somos docentes caminantes porque recorremos mucho el barrio, para conocer su realidad también. A muchas personas les cuesta venir, te cuentan algo de su familia, muchas veces son obreros rurales, y tratamos de darle una mano en lo que podemos. Aqui pueden hacer primaria y talleres de carpinteria, electricidad, corte y confección cocina, albañileria».

«Los alumnos hacen muy lindas cosas con las que se rebuscan luego como una opción de trabajo. Gente buena que aprende y se esfuerza, lo destacable son las mujeres que viene a aprender, electricidad albañileria, es muy loable, y lo remarco», puntualizó.