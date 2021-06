Concejales de Oberá analizan prohibir el uso del glifosato en el Municipio

El Expediente fue presentado por el Bloque Renovadores Para Adelante y será analizado por la Comisión de Peticiones, Poderes y Legislación del Concejo Deliberante obereño. El proyecto pretende la adhesión del Municipio de Oberá a la Ley Provincial XVI – N° 124, prohibiendo el uso del glifosato, sus componentes y afines.

La legislación que se analiza, prevé que se establezca un periodo de gracia de un año desde de la sanción de la Ordenanza para su aplicación para poder hacer las capacitaciones correspondientes y poder asesorar como corresponde en el uso de glifosato en zonas que no sean urbanas. El Presidente del Concejo Deliberante Santiago Marrodán comentó, “este tema seguramente va a llegar su tiempo ponerlo en práctica, porque está pasando en las ciudades donde está prohibido el uso urbano y hay comercios que lo siguen vendiendo. Requiere un acostumbramiento y capacitación para poder lograrlo”, señaló.

El edil manifestó que Oberá tiene lugares con mucha vegetación y la gente opta por el glifosato que es muy dañino, “me tocó estar en el área de saneamiento cuando estuve en el Ejecutivo y ya lo veíamos con preocupación en aquel momento tratando de concientizar a la gente para que no lo use. Esto no es algo nuevo que se nos ocurre hoy, ya que también se está trabajando en otros municipios. Desde esa área en la que me tocó estar hace unos años atrás ya estábamos preocupados por esto, hicimos algunas capacitaciones, hablamos con la gente explicándoles, hicimos folletos inclusive en ese momento llevando a los vecinos donde veíamos que se presentaba la problemática. La verdad es que yo esperaba que a esta altura del año ya esté más avanzado, pero se sigue usando indiscriminadamente y eso hay que desalentarlo de alguna manera, porque eso es insalubre”, indicó Marrodán.