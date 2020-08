Concejales solicitaron instalación de más cajeros automáticos en la ciudad

El Concejo Deliberante aprobó un proyecto de comunicación solicitando al Banco Macro S.A., para que arbitre los medios necesarios con el fin de efectuar las tareas correspondientes para la instalación de más cajeros automáticos en su sede céntrica, así como también en el Barrio 100 Hectáreas en inmediaciones a la Comisaría Quinta; Parque de las Naciones al lado del puesto policial; en inmediaciones del Palacio de Justicia y de la nueva sede de ANSES y al lado del Comando Radioeléctrico en el Barrio Yerbal Viejo, de la ciudad de Oberá.

Consultado al respecto el Concejal Horacio Loreiro, uno de los autores del proyecto, explicó que hizo un pedido directamente al Banco Macro a Casa Central para ver la factibilidad de que agregue más cajeros en la ciudad de Oberá, “sabiendo que Oberá es una ciudad que recibe mucha gente de los municipios aledaños y vemos todos los días numerosas colas en el Banco Macro que tiene casi un mercado cautivo en el tema de los cobros de planes, de ANSES y todo lo que sea empleados públicos, vemos con mucha preocupación que nunca merman las colas que hay y además a veces tampoco tienen el dinero suficiente. Si recorremos los tres o cuatro cajeros que hay en la periferia, vemos que cuando se quedan sin plata, es un problema que tenemos los obereños y todos vecinos de municipios aledaños”.

Por otra parte Loreiro se mostró preocupado por la aglomeración de personas a la hora de utilizar los cajeros y el cumplimiento de los protocolos vigentes, “Estuve hablando justamente con el Gerente del Banco Macro y le dije que no se cumplían los protocolos del Covid, justamente con las largas colas, no hay una persona que te reciba con alcohol en gel, o en una mesa, al lado de los cajeros para la gente que los usa y cuando sale pueda también utilizar el alcohol en gel. Me dijo que ellos cumplen con todos los protocolos suficientes y necesarios y que nos les corresponde en el tema de los cajeros, que son públicos, a lo que le contesté que si pertenece a un cajero como el Banco Macro, es como cualquier negocio al que se le exige todos los protocolos habidos y por haber. Voy a hacer una presentación formal ante la Central en Posadas reclamando también mejorar los controles en ese aspecto”, añadió el edil.