Concejo aprobó medidas preventivas: “No tenemos respiradores para todos, no nos obliguen a elegir a quien salvar”, dijo Fernández

En la cuarta Sesión Ordinaria, el legislativo obereño aprobó en todas sus partes la Resolución N° 390 del Departamento Ejecutivo Municipal que dispone de nuevas medidas en pos de cuidar a la población y evitar la propagación del dengue y coronavirus.

Las medidas adoptadas comprenden modificaciones a las capacidades de locales con asistencia de público, así como cierre de actividades de distintos tipos que impliquen concurrencia prohibida. Por otra parte, tambien se multa a quienes incumplan con lo establecido.Los Concejales establecieron sanciones dispuestas en los artículos 91 y 181 de la Ordenanza Nº 2825 – Ordenanza General Tarifaria, con el alcance de lo establecido en el artículo 2º de la Ordenanza Nº 2833, ante el incumplimiento de lo dispuesto en la Resolución Nº 390. En caso de reincidencia el valor de la multa será triplicado.

Al respecto el Presidente del Concejo Deliberante Santiago Marrodán, señaló que luego de analizar la Resolución 390, estuvieron de acuerdo con todos los artículos y el Concejo tuvo la responsabilidad de establecer las multas por incumplimiento de alguno de ellos, “nos manejamos con el artículo 181 de ordenanzas anteriores en relación a los baldíos, consideramos que en este caso estamos hablando de la salud, por lo que es la misma necesidad y urgencia. Nos ajustamos a ese artículo donde las multas son de 170 Unidades Fijas que a partir de hoy van a ser el doble y en el caso de reincidencia se va a triplicar”, explicó el edil.

Las medidas adoptadas tendrán vigencia hasta el 31 de marzo, con posibilidad de prórroga según protocolos de aplicables conforme a disposiciones de los entes de salud o DNU.

El jefe comunal ya había establecido en conferencia de prensa cuestiones que “es necesario saber que el aislamiento es importante, estamos obligados a tomar medidas que no son lindas, como suspensión de actividades bailables y afines públicos y privados, ni cumpleaños ni casamientos, ni aglomeracion en supermercados o comercios afines. Los servicios fúnebres públicos, sin gente, lo adultos tendrán las primeras horas del supermercado para asistir, podrán entrar en otro horario pero bajo su responsabilidad. Es necesario comprender que todo lo que se realiza es para beneficio de todos, no hay otra, no pensemos en nosotros individualmente sino en un todo. No esta prohibido caminar pero si en grupo, no habrá plazas ni plazoletas con gente, pedimos la colaboración, no queremos peleas entre obereños, se tiene que entender”, insistió.

Contundentemente, Fernández señaló que “Oberá tiene 28 respiradores, no nos obliguen a tener que decidir quien lo usa y quien no, porque no hay suficiente en la Republica Argentina para la cantidad de personas infectadas y de riesgo que podría haber, no hay capacidad si tenemos circulacion viral del coronavirus, podrá ser exagerado, pero no hay derivación a ningún lado, si esto pasa. Tal vez el Gobernador y el Ministro de Salud seenojen por lo que dijo, en la situacion que estamos alcanzan estos respiradores pero si llega el virus y se expande, no alcanzará, aunque lleguen otros que está previsto. No habrá mano de obra que pueda llevar adelante una recuperación asi, me hago cargo de lo que digo”, insistió.