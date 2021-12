Condena a perpetua a 3 policias y a 5 y 8 años a otros dos, en caso de Hugo Wasyluk

El Tribunal Penal 1 de Oberá condenó a prisión perpetua a tres ex policías de la comisaría de Villa Bonita, el ex sargento Pedro De Mattos (48 años), el ex cabo Carlos Antonio Gómez (33 años) y el ex agente Ricardo Javier Rodríguez (37 años) fueron, acusados del delito de “tortura seguida de muerte” y hallados coautores penalmente responsables del brutal homicidio de Hugo Wasyluk (28 años), situación ocurrida el 26 de abril de 2011.

Asimismo, los ex policías Jorge Antonio Heijo y Wilson Gonzalez, también ex agentes de la Comisaría de Villa Bonita, fueron condenados a 8 y 5 años respectivamente, por partícipes del hecho.

Por otra parte, los demás involucrados de la seccional Primera de Oberá-entre ellos el ex médico policial Orlando Morales- resultaron absueltos por el beneficio de la duda y Morales por prescripción penal, pues ya está retirado.

El Tribunal Penal 1, estuvo integrado por los jueces Francisco Aguirre, José Pablo Rivero y Jorge Erasmo Villalba, tuvieron en cuenta todo lo expuesto y dictaminaron esta sentencia, cuyos fundamentos se leerán el 23 de diciembre. Tanto el juicio oral y público como la sentencia se dio a conocer hoy en instalaciones Oberá Tenis Club (OTC).

Muchos familiares de Wasyluk y de los imputados colmaron la sala y siguieron expectantes la sentencia conocida luego de varias jornadas de debate.