Conflicto entre municipales y Ejecutivo por descuentos gremiales.

El ejecutivo municipal decidió derogar por resolución 1565 órdenes de descuentos en concepto de préstamos y proveeduría de ATE, UPCN y otros gremios o clubes, por lo tanto, derogó la resolución 570 con fecha 2 de noviembre de 1993, que autoriza al Banco, UPCN y otros gremios a descontar por planilla de sueldos, los montos correspondientes a cuotas de reintegro de préstamos personales otorgados a los trabajadores municipales. Esta acción generó un nuevo enfrentamiento entre gremios, el Club personal AEMO y el Ejecutivo.

Por la mañana de este martes, se reunieron con el cuerpo Deliberativo para analizar los convenios existentes, al tiempo que varios empleados firmaban planilla con firmas para peticionar se vuelva atrás con la medida, que disponía hacerse efectiva a partir de enero del 2022.

El secretario general de UPCN; Domingo Paniagua sostuvo que » esa decisión fue inconsulta y no hacia falta a traves de una carta documento, cuando siempre mantuvimos diálogo, incluso ni nos plegamos al último paro. Esta resolución es de larga data y se permitía a traves de ella descontar de los haberes del personal préstamos y compras en negocios que se hacía a través de la Asociación empleados municipales de Oberá. Si este Club no puede hacer descuentos de cuotas societaria y demás servicios se va a rematar el club, porque a eso se dedica. Vinimos al Concejo a exponer en el Concejo esta situación ya que va a llegar el 15 y los empleados no van a tener otra vez como llegar a fin de mes y no van a tener adonde acudir», indicó.

Dijo que «el Concejo nos aseguró que se puede hacer un proyecto para presentar papeles y documentación del convenio para sostener esta medida de que se pueda descontar», explicó.

De su lado el Concejal Pablo Hassan-quien podría suceder al actual jefe comunal Carlos Fernández en el ejecutivo explicó que «el problema surgió con la ultima medida de fuerza, donde se publicaron recibos de personas que cobraban poco y en realidad muchos tienen descuentos de préstamos y órdenes de compra con estos gremios. La idea es una ordenanza para regular todo esto y que quede claro, cuanto se le puede descontar al empleado municipal, para que le quede algo de su sueldo, etc.»

Mañana justamente, el gremio de ATE debe reunirse con el Ejecutivo de acuerdo a lo estipulado por el Ministerio de Trabajo en cuanto a la audiencia conciliatoria que se dictó en la ultima medida de fuerza, adoptada por los empleados.