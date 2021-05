Construcciones y/o ampliaciones se deben declarar, insisten desde la Municipalidad

Una gran porción de la población de Oberá no tien declarada su construcción-o ampliación de la misma- en la Municipalidad. Desde el sector de Desarrollo urbano alertan que lo que no está declarado no existe, ni para la venta ni para trámite legal alguno.

«Son muchos los que no tienen superficie declaradas , tenemos entre 350 y 400 permisos de construcción de obras privadas en el año en marcha, tenemos que tratar que se regularicen y y verificar otras cuestiones, pero hay unos 800 a 1000 expedientes en general que debemos resolver de varias cuestiones vinculadas al área», dijo Juan Manuel Marín, a cargo del área municipal al Aire de Integración.

Sostuvo que los trámites parten «de saber que es un loteo regular, que tenga partida municipal, por mas buena voluntad que se tenga al adquirirlo, si no tiene esto no es regular o legal. Una vez que se establece esto, se inicia tramitación para los planos de la edificación incluso en una ampliación, lo que no se regula no existe, aunque la casa esté materializada, al momento de comercializar la propiedad si no esta regulada no existe. La Municipalidad no multa por presentaciones espontáneas pero si se detectan y se intima sí», apuntó

En ese sentido explicó que en tiempos de pandemia, mucho se enlentece «la situación económica se resiente y la Municipalidad acompaña los procesos, ha habido una baja con la pandemia pero menos metros cuadrados no implican menos construcciones, hay mas permisos de regularización y no de obras nuevas», mencionó.

En cuanto a as obras públicas decididas por provincia o Nación sostuvo que «ya vienen procesadas mayormente, aunque pasa por aqui, pero lo ejecuta una empresa tercerizada y ahí solo tenemos injerencia en control y/o verificación».

El área se encuentra sobre calle Bs As y para consultas se debe llamar al 407010 de 7 a 13 hs, sector de Desarrollo urbano.

En el 2018, el ejecutivo municipal lanzó un plan de regularización que contemplaba descuentos y facilidades en presentaciones espontáneas, con la idea de colocar inspectores para verificar las mismas, cuestión que hasta ahora poco avanzó.

