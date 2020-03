Continúan con el esquema de vacunaciones en la zona centro

Marta Samprogna a cargo de inmunizaciones de Zona centro alto uruguay de salud señaló que se continúa cumpliendo con los calendarios de vacunción a los niños. “En estos momentos estamos esperando recibir la vacuna menveo que es antimeningocócica que reciben los niños a los 3 a los 5 y a los 15 meses y la menactra es la vacuna antimeningocócica para todos los niños de 11 años. Ya el Ministerio nos confirmó que la vacunas están en la Provincia, se está haciendo el reparto a todas las zonas para comenzar a trabajar con la vacunación”, explicó.

Samprogna indicó que en los casos de los niños que no tienen el calendario completo, se les va a completar el esquema, “dependiendo del calendario del niño, si lo tiene bien, si cumplió a los 2, 4 y 6 meses y no recibió la meningocócica por faltante se va a comenzar a hacer el esquema según la edad y con otras vacunas ya que no hay ningún problema en poner juntas las dosis”.

Por otra parte, recordó que ante el inicio de clases la recomendación a los padres es que se acerquen a completar el calendario de vacunas para los niños de entre 5 y 6 años, ya que deben recibir las dosis del inicio escolar, “aunque no en Misiones, en el país hubo sarampión y los niños de entre 5 y 6 años reciben una dosis más de la vacuna contra el sarampión, que están disponibles en todos los puestos de salud y en el Hospital”, expresó.