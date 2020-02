De la tierra a la tela: hace y enseña a valorar la naturaleza

Recibida de diseñadora textil en la UBA y ya residiendo en Oberá desde hace 4 años, se decidió trabajar con fibras naturales y pigmentos, luego, decidió iniciar una investigación que la llamó tintatierra, que se relaciona al tema. “Recibí una beca del Fondo nacional de las artes en diseño, para trabajar con esto, siempre me interesó desde que conocí Misiones”, explicó Victoria Yoguel, investigadora y diseñadora textil a Meridiano55.com; de esta forma, lleva lo que tenemos en la provincia por doquier a sus diseños y confecciones.

Lo que genera la tierra roja en vegetales y telas es lo que siempre le llamó la atención. No obstante, también trabajó en investigaciones acerca de la yerba mate y sus propiedades en telas. Actualmente desarrolla talleres, con un cupo reducido por el espacio que posee y la atención que requiere cada aprendiz en la materia

“Hace unos 15 años vine a Misiones y quedé maravillada con su naturaleza y su tierra, siempre me gustó la naturaleza igualmente, yo era estudiante en la UBA, así que me llevé una bolsita de tierra roja y en la Facultad hice varios trabajos relacionados al tema, trabajé además con fibras naturales y una vez egresadas por un proyecto de vida me vine para acá, y en eso estoy. La conexión con la naturaleza es muy fuerte”, comentó Victoria.

Los talleres los dicta en su casa, este domingo 2 fué el primero y a mediados de febrero dictará otro, mientras que el próximo fin de semana será en A. del Valle. “El objetivo es que se aprenda a hacer sus propias tintas naturales para papel y tela con una guía para hacerlas en sus casas.Experimentamos con los pigmentos, aprendemos recetas, preparamos las tintas, hacemos experiencias de acuarelas y estampados sobre papel y tejidos de algodón o fibras naturales para que cada unx se exprese en este medio”, indicó la diseñadora.

La influencia de sus abuelos, paraguaya su abuela y ucraniano su abuelos hizo que valorara aun más lo que ofrece esta región. “Misiones tiene todo, es realmente una maravilla, y se puede experimentar con muchas más tintas y creaciones”, dijo Yoguel.

Los guaimbés, las hojas de amarantos, guayubiras y tantos más se filtran en remeras, vestidos y pañuelos. De la tierra a la tela o “Tintatierra” como decidió llamarle a su práctica.