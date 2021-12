Déficit hídrico: Piden cuidar el agua y no prender fuegos

Por estos días las altas temperaturas y la falta de lluvia en general, es el combo perfecto para provocar más incendios y faltante del vital líquido: el agua. Los bomberos (Voluntarios y de la Policía) tienen múltiples salidas diarias por incendios forestales y hasta estructurales, desde el INTA, el Ing Jorge Verón, señaló que la disminución hídrica es importantísima y que hay que cuidar el reservorio y no prender fuegos

«Estamos con un déficit hídrico en lo que va de este 2021 por debajo de los 500 mm, es decir, desde el mes de enero hasta ahora según información de la Estacion experimental del INTA en Cerro Azul, llovió 1500mm promedio cuando generalmente es de 2000 mm el promedio, o sea que hay un faltante promedio de 500 mm».

Esto somado a la cantidad de agua en poco tiempo que cae cuando llueve «el mes de enero llovió el doble de lo que llueve en promedio, esto es, normalmente son 170 mm de agua que cae cuando llueve y en enero tuvimos 350 mm. Y luego, desde el mes de febrero hasta acá, la cantidad de precipitaciones siempre estuvo por debajo de la media», apuntó

«Se ha dado no sólo la disminución de lluvias sino, la llegada de mucha lluvia en poco tiempo y si no tomamos las medidas necesarias para que se infiltre; vayan a las napas como debe ser; ahí es donde comienza el problema, porque las precipitaciones se pierden y los cultivos anuales se sienten perjudicados porque no hay reservorios», indicó Verón

Dijo que «Hay que hacer un uso racional del agua, con curvas de nivel en la producción, vertientes que hay que proteger, o sea en las áreas de captación de esas vertientes con cobertura del suelo, con cubiertas verdes o dejando las malezas para que el agua se infiltre y mejorar así la capacidad hídrica para la producción».

Indicó que «para los próximos meses no hay mejores previsiones de mayor cantidad de lluvias, se preveía que para esta época estaría cambiando el período pero no, lo que corresponde a La Niña continuaría hasta marzo o abril, por lo que no habría mayores precipitaciones, según la estación experimental del Inta Cerro Azul»

O sea, vamos a estar por debajo de la media cada mes, entonces hay que hacer un uso racional del recurso hídrico con coberturas verdes y manejar la vegetación espontánea y evitar claro, prender fuego», acotó