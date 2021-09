Descienden casos de Covid en Oberá y el Hospital solo tiene 2 internados con esa patología

«Disminuyeron los casos y también la cantidad de gente que se va a hisopar», dijo el Director del Hospital Samic, Héctor Gonzalez, respecto a los casos de Covid en Oberá. Aclaró que actualmente hay un internado en terapia intensiva y otro en aislamiento general, solamente.

Dijo que si bien descendieron los casos y las internaciones «es muy importante continuar con la vacunación para que todos estén cubiertos ante este virus. No debemos subestimar al virus, no hay que dejarse estar, si seguir con los protocolos, venimos con una situación favorable pero no debemos descuidarnos», sostuvo en relación a la realización de la próxima edición de la Fiesta Nacional del Inmigrante y la aplicación de cuidados sanitarios.

En cuanto a los espacios en el Samic dijo que «donde esta la terapia intermedia es en realidad el espacio de neonatologia y obstetricia, por ahora no tocaremos nada pero es un lugar reservado para este sector, que a futuro volverá a radicarse allí».

Mencionó que actualmente, las mayores atenciones son de pediatria con cuadros virósicos pero de otras patologías.

«Una de las cosas que se aceleró con la pandemia es la construcción del sector de internación nuevo, que está avanzando mucho y creo que pronto estará listo», acotó González.