Desde la Celo explicaron problemática del agua en Villa Svea

El Presidente de la Cooperativa Eléctrica Ltda. Oberá , Pedro Andersson, explicó junto al Gerente de agua potable, Ing Julian Duprat, los alcances de la problemática de agua registrado en los barrios de Villa Svea, Las Lomas, Villa Hultgren, 80 viviendas y Copisa, la semana anterior

“Las obras en esa zona fueron mal hechas. Lo que figura en los planos no coincide con la realidad. Eso sin mencionar que se encontraron llaves de paso rotas y caños de muy baja calidad totalmente deteriorados, señaló Andersson

Duprat po su parte, detalló lo hecho para encontrar el problema “todo empezó el día viernes 29 de mayo, día en el que se detectó una falla en el sistema eléctrico de la Estación de rebombeo de V. Mousquere, cuyas bombas elevan agua hasta el tanque que se encuentra instalado al lado de la Seccional Tercera de Policía, el cual alimenta al Hospital Samic y, desde allí redistribuye el agua hacia las zonas afectadas por la falta de suministro, creímos que el problema estaba allí. No había fallas en las bombas, la tensión, el amperaje, el caudal, pero las bombas trabajaban sin parar, es decir que había un de exceso de consumo, pero el agua no llegaba por falta de presión, lo que significaba una pérdida”, explicó el encargado del Sector de Agua Potable y Saneamiento.

Dijo que “el mayor inconveniente fue que esta pérdida no era visible, por lo que se decidió realizar un estudio más exhaustivo del lugar en toda su extensión, llevando adelante diversas maniobras y reparaciones necesarias. Habían llaves, y válvulas que figuraba en los planos, pero que no estaban puestas, o se encontraban rotas. No dejamos nunca de trabajar para hallar la solución”, señaló Duprat.

Se analizaron varias alternativas para dar solución a la falta de suministro en la zona, entre las cuales se realizó un nuevo tramo de 200 metros de red, reemplazando caños obsoletos por caños nuevos y de buena calidad. Al no encontrar la raíz del problema, se recorrió casa por casa, revisando medidor por medidor, realizando pruebas de funcionamiento. “Luego de analizar las posibilidades, se concluyó que la falla estaba ubicada bajo la autovía, a cuatro metros y medio de profundidad y se procedió a realizar un By Pass desde el rebombeo antes mencionado para que, finalmente el agua llegara a los vecinos, quienes hoy tienen agua”, aseguró el Ingeniero, quien señaló que- tras las reparaciones realizadas- el agua llega con buena presión a una zona que, históricamente padecía la baja presión del agua.

El Estado Provincial tiene previsto realizar 150 viviendas nuevas en el ex Copisa. La factibilidad de la obra fue autorizada por la CELO, sin embargo, la cooperativa pide como condición que, antes de empezar a construir las viviendas, se avancen con las gestiones para la colocación de una cisterna y un tanque elevado acorde al consumo de ese lugar para evitar futuros inconvenientes con el servicio.

Para finalizar, Duprat y Andersson agradecieron la colaboración de la Municipalidad y de los Bomberos Voluntarios para llevar agua a los barrios afectados y destacaron el accionar de todo el personal de la cooperativa por su gran trabajo para resolver esta difícil situación. “Sin ellos y sin los Socios que, mediante sus reclamos, nos ayudaron a orientarnos, todo hubiera sido aún más difícil”, concluyeron.