Desmienten que joven de 14, haya fallecido por dengue

Se conoció por redes sociales, la aseveración de un familiar de un joven de 14 años que el domingo 17 habría fallecido por dengue en el Hospital Samic, sin embargo el resultado serológico que le hicieron dio negativo. Consultado el titular del nosocomio, Dr Hector González señaló que “llegó sin vida al Hospital, fue atendido por un médico a domicilio, sugerimos a la familia la autopsia y como corresponde comunicamos a la policia, pero no quisieron y respetamos eso”

Dijo además que “nos dijeron que estuvo con fiebre en su casa, pero no fue atendido aqui, sino con un medico particular, probablemente se haya complicado. No desconocemos que haya casos de dengue y por eso siempre decimos que si se complica tienen que concurrir, pero no podemos decir cual fue la causa, el certificado del médico que lo atendió dice “paro cardiorrespiratorio no traumático, shock séptico”, pero nosotros no sabemos la causa, exepto que dengue no es porque el resultado serológico dio negativo”, explicó.

En términos generales dijo que están atendiendo en el samic, que esta dividido por sectores casos febriles u otros, aunque el primer contacto es con el 0800 cuando se tiene fiebre y dolores musculares. “Comenzamos de nuevo con consultorios externos, con turnos previos y organizándonos por sectores para que no haya amontonamiento.