División del Consejo de administración de la CELO

Acciones como aumentar categorías a empleados de Luz y Fuerza, falta de información de situacion de empleados despedidos (Villamea y Janke) y no obtener respuestas ante situación financiera de la CELO, son, al parecer, temas que divide al actual Consejo de Administración de la CELO.

Conferencia de prensa mediante-en la misma entidad-se escucharon las voces de ambos sectores, que, dan a conocer sus razones.

Por un lado, el grupo de consejeros con el actual Síndico, liderados por Néstor Mattos señalaron estas objeciones y remarcaron que «no estamos dispuestos a acompañar una gestión que no es clara ni transparente».

«Hay un dictámen del asesor legal de la entidad respecto al despido de estos dos ex agentes (Villamea y Janke) que nunca se pasó al acta y que desconocemos la consistencia del despido y no tenemos pruebas. Y tampoco podrían ser integrantes del Consejo el actual Vicepresidente Jorge Duarte que no está contemplado ser nombrado así y el consejero Hipólito Cardozo, este ultimo es jubilado de Luz y fuerza y no paga acciones y esto es obligatorio para ser electo», explicó el sindico Carlos Sawinski.

Por su parte-y posterior a la conferencia-el Presidente cuestionado, Pedro Andersson sostuvo que «es un milagro lo que consiguieron uds los periodistas, porque el síndico hace mas de 2 meses no aparece por la entidad, esto es claramente una maniobra vinculada a las próximas elecciones de la entidad», sostuvo.

Dijo que todas las explicaciones estan dadas y que los consejeros que se quejan, desconocen la situación porque no van a las reuniones.