El adulto mayor en pandemia; solos y necesitados de compañía.

Uno de los sectores mas golpeados por esta pandemia y a en consecuencia el aislamiento es el de los adultos mayores, los clubes de abuelos no están funcionando y ese tiempo ociosos no es ocupado y el acompañamiento mutuo se dificulta. Desde la dirección de Desarrolo Humano municipal están atentos a la situación que lpogicamente, no abarca a todos.

«Seguimos en contacto con grupos de whatsapps, en aquellos que tienen acceso a la tecnologia, hoy volvemos lentamente con algunas burbujas de 8 personas y actividades autorizadas, pero entendemos la situación y éste es el sector más afectado quizás», dijo Bettiana Avancini, titular del área.

Dijo que «contamos con un equipo interdisciplinario, de una psicóloga, psiquiatra, asistente social y tratamos de ayudar, se triplico la asistencia de adultos mayores en esta situación, porque hay que ir a sus casas, seguimos en el tema vacunación a aquellos que no tenían como llegar o acceder, pero es cierto que falta mucho más», apuntó.

En ese sentido contó que censaron a unos 428 adultos mayores, de los cuales a 240 se les acercó al centro de vacunación con turnos establecidos con salud pública, «los demás fueron por sus medios o les llevaron familiares», indico Avancini

Explicó que «insistimos a la familia que los acompañen, pero la realidad de cada uno es distinta, nosotros no podemos reemplazar vínculos, afectos. Hay muchos abuelos que se hacen cargo de sus nietos, hijos, y ahí también hay una deficiencia», sostuvo.

«Hay muchos adultos mayores que están solos, por suerte tenemos mucha gente solidaria que nos da una mano, que esta atento a sus vecinos. Trabajamos en conjunto con Culto y adultos mayores para contenerlos, las visitas a los abuelos se cortaron de parte de muchas familias y hasta instituciones y eso afecta y mucho su salud mental», precisó.