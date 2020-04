El aporte en pagos a la CELO disminuyó un 30%. Analizan atención fija en municipios

Según el Presidente de la Cooperativa Electrica Ltda de Oberá, Pedro Andersson, la cuarentena o aislamiento social obligatorio, como a todos, les afectó bastante “desde que se decretó el aislamiento, la recaudación bajo bastante, en un 30 por ciento, además se entendió que la gente no debía pagar los servicios y la normativa dice que no se puede cortar servicios a familias en situación de vulnerabilidad, por suerte la gente entendió y se acercó a pagar. Anteriormente a esta pandemia entre 900 y mil socios se acercaban por ventanilla y hoy llegamos a 400, claro que hay unos 300 socios incorporados al sistema electrónico también y otros que vienen con boletas de sus familiares, pero ya no hay tanto flujo”, aseguró.

Dijo que con la disminución de ingresos “los cheques para pagar a EMSA son los que nos preocupan, hoy antes de depositar nos avisan si tenemos flujo de dinero o no, porque no queremos fallar, igualmente pagamos el sueldo al personal como se debe y cumplimos con los planes de pagos de Afip, que ya habíamos pautado”, explicó.

Sobre la salida a localidades para pagos de servicios y venta de energía prepaga dijo que “está funcionando, el lunes estaremos en Ameghino y Los Helechos, igualmente los 9 municipios donde prestamos servicios significa en términos económicos un 30% de la recaudación total, pero la idea es acercarles la cooperativa como servicio,en ese sentido la Mutual de Guarani ya tiene un punto de venta de cash power y pago de facturas por lo que la gente de Guarani no debe venir a Oberá”, remarcó.

Sostuvo que se está analizando “contar en cada Municipalidad con un punto de venta de luz allí y cobro de servicios, para la gente que viene de localidades donde cumplimos servicios no deba trasladarse a Oberá. Igualmente, a socios de Mártires o Panambi el costo del boleto ya era similar a lo que compraban de luz y ahora peor porque ni tienen colectivos, asi que sería una solución precisa”, argumentó.

Indicó que “hoy esta trabajando un 40% del personal, la idea es que a partir de este lunes un 50% ya salga a trabajar y la otra semana el otro 50 por ciento, para evitar aglomeración y cuidar también a nuestra gente, ademas de los socios”, dijo Andersson.

“Creo que el cobro electrónico ya se instaurará en forma principal, a través de la pagina www.celocooperativa.com.ar se puede consultar y luego pagar por home banking”, explicó.

“Las guardias y emergencias continúan, si se rompe un caño hay que ir a arreglar, se hacen 2 o 3 conexiones de agua por dia, el tratamiento del agua potable también se hace y todo lo que implica el sector rural”, puntualizó en cuanto al trabajo que realizan actualmente en la CELO.