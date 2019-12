El Bloque del PRO no acompañó el aumento del boleto en Oberá

Desde el Bloque del PRO decidieron no acompañar la actualización de las tarifas del transporte urbano de pasajeros aprobada en la mañana del viernes por el Concejo Deliberante.

La Concejal Mara Frontini argumentó que desconocen cuál es el subsidio que el Gobierno Nacional otorgará al transporte por lo que consideró que no se puede saber si el aumento del boleto va a ser acorde con estos subsidios que recibirá. Por otra parte, explicó que tampoco tiene cifras de los aumentos en los sueldos de los usuarios, “no nos olvidemos que son los usuarios quienes deben utilizar el servicio y si el precio del transporte se aumenta el número de usuarios va a ser menor. Además, justamente en el día de hoy el Ministro de Transporte de la Nación establece un congelamiento de las tarifas por 180 días. Por lo cual en este momento se está pidiendo una actualización del precio del boleto, nosotros creemos que debe haber un congelamiento”.

Concejal Mara Frontini

Consultado al respecto, el Concejal Horacio Loreiro explicó que habían decidido su postura con anterioridad ya que no se tiene en cuenta la calidad del servicio en sí, que es lo que la gente reclama, “siempre estamos hablando de la polinómica, del número final de la tarifa. Entonces decidimos que no, que teníamos que oponernos y poner una impronta. De hecho, se firmó un acta acuerdo, pasa que nosotros no estuvimos presentes durante el articulado. Se habló de lo que nosotros planteábamos, pero en el acta acuerdo estuvieron ellos presentes nada más”.

El Concejal celebró el hecho de que esta es la primera vez que a la par de un aumento del boleto, hay un acta acuerdo entre las partes, “eso me parece muy importante y positivo. Ese compromiso firmado significa una responsabilidad mayor y es lo que tiene que hacer la Comisión de Transporte justamente, sentarse y hacer como lo he dicho, si hay 12 líneas que vayan arreglando 1 línea por mes y al cabo de un año yo creo que podemos ir mejorando el servicio y de esta manera creo que todo el mundo se va a ver beneficiado”, señaló.

Concejal Horacio Loreiro