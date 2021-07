«El ciudadano obereño no tiene idea de lo que es el Código Fiscal, debe tener un estudio mas amplio», dicen Contadores

Este lunes 12 de julio se realizará la audiencia pública para tratar el nuevo código fiscal de Oberá, convocado por el Concejo deliberante obereño, para tratar la reglamentación del proyecto del nuevo código fiscal.

Frente a esta propuesta Alejandro De Paula, integrante del Consejo de ciencias económicas, indicó su posición y la de la entidad, alegando que “la realidad de modificar el código fiscal es un hecho que no podemos decir: no, no estamos de acuerdo, porqué sí estamos de acuerdo, este Código tiene una antigüedad importante y han cambiado muchas cuestiones. Lo que creemos es que, merece un debate mayor, merece un análisis mayor, merece que más sectores se involucren”, mencionó al Aire de Integración.

Dijo que «el proyecto consta de 240 artículos, que deben ser estudiados meticulosamente ya que de ser aprobados tendrán un impacto profundo en el aspecto económico del municipio, no entiendo el apuro ahora, estamos en una situación compleja, no solamente desde lo sanitario sino también desde lo económico, por eso me pregunto: ¿Por qué ahora, en este momento?” mencionó.

Destacó que si bien desde el Consejo de ciencias económicas están de acuerdo con un nuevo código fiscal, pero no con el que se quiere reglamentar, “lo que tenemos que tratar de buscar es un código que tenga las posibilidades de ser más equitativo, más igualitario, más razonable, en función de esa relación jurídica fundamental entre el municipio y los contribuyentes” agregó.

«El código fiscal es luego de la carta orgánica lo mas importante que tiene un municipio, por eso creo que debe ser tratado con mayor tiempo y responsabilidad. Nosotros participación de una reunion y nos fue expuesto est, de manera muy escueta, en menos de una semana nos enteramos de una audiencia pública que se tratará junto con el reglamento de mensura que también es importante. Pedimos que se extienda el tiempode estudio desde el Consejo», mencionó agregando que el reglamento de mensura llevó 10 meses de estudio y el Código fiscal se pretende hacer en 15 dias.

«Mucha gente no entiende pero esto cambia la vida de todos nosotros, de la ciudadanía, se trata de lo que vamos a aportar, lo que deberemos abonar en concepto de impuestos, como se trata en el presupuesto esto y lo otro, con una gestión tributaria que debiera ser mas estudiada, la creación del organismo fiscal, por ejemplo. O el director general nueva figura que se agrega, con un regimen punitivo y de clausuras importantes, o sea, el ciudadano obereño no tiene idea de esto, se trata así por arriba cuando es algo muy profundo. Lo que se debe propender a que el ciudadano aporte pero también darle algo como retribución, no cobrar por cobrar». precisó