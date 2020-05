El Concejo Deliberante analizará la creación de un Banco de Alimentos Municipal

Este martes 5 se realizó la 6° Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante Obereño. En la misma se dio ingreso para tratamiento en Comisiones a un proyecto que creará un Banco de Alimentos.

Al respecto, el Presidente del legislativo local manifestó que el proyecto responde a un Decreto Nacional que se dio en el año 2002, que cuenta con la adhesión provincial desde el año 2019 y el Concejo Deliberante en la gestión anterior comenzó con su tratamiento, “por una cuestión de tiempos lo retomamos nosotros desde ahora entendiendo la necesidad de adherir a este banco de alimentos”.

Marrodán señaló que la Municipalidad a través del Área de Saneamiento Ambiental será requerida cuando los dueños de Supermercados se encuentran con una mercadería que está apta para el consumo, aunque por tener el envase dañado o cuestiones estéticas no son comercializadas y el Municipio las retira del mercado, “a raíz de esto el Banco de Alimentos va a ser el organismo que puede llegar a aprovechar alguna institución para quedarse con estos productos que no están vencidos y poder hacer llegar a la gente que no está registrada recibiendo este tipo de ayuda social mensualmente. Se tiene un banco de datos de las personas que reciben ayuda social y esto sería una opción para que le llegue a más gente”.

Además, en la Sesión se aprobó un convenio con el IProDHa para financiar la construcción de empedrado, cordón cuneta y badenes en Oberá, “es un convenio que quedó pendiente y le da futuro a la gente que está dedicada a realizar estas tareas. Era necesario para poder seguir cumpliendo con el promedio y cantidad de empedrado y cordón que se venía haciendo”, explicó el Presidente del legislativo al respecto.

Por otra parte, el Concejo Deliberante resolvió enviar a archivo la solicitud particular de Mariana Jaquet, quien solicitó excepciones a la medida de restricción de circulación de personas conforme terminación de DNI, considerando que lo solicitado ya se encuentra contemplado en las reglamentaciones vigentes, “simplemente nos comunicamos con la persona y le vamos a dar las respuestas correspondientes que se merece, teniendo en cuenta que nos manejamos con Decretos Nacionales, Provinciales y en este caso fue una Resolución Municipal. A mi juicio es una medida realmente muy importante porque se dio justo cuando comenzó la flexibilización de los Bancos. Entonces cuando los Bancos abrieron sus puertas y la gente salió un poco más a la calle, se necesitaba alguna medida como para compensar esa cantidad de gente que circulaba. Me parece que en este caso el Intendente tuvo una muy buena idea de compensar esa salida a través de los números de documentos”, manifestó Santiago Marrodán.