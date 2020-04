El Concejo Deliberante aprobó la elevación de la Rendición de cuentas 2019 del Municipio

El concejo Deliberante de Oberá examinó la Rendición de Cuentas Anual correspondiente al ejercicio 2019, elevado por el Poder Ejecutivo. El expediente fue analizado y aprobado durante la cuarta Sesión Especial realizada en la mañana del martes 28.

El legislativo efectuó el correspondiente análisis de toda la documentación presentada y de ello surgió que estas se ajustan a lo que establece la Ley de Contabilidad de la Provincia y reglamentaciones vigentes en la materia. Además, el Tribunal de Cuentas de la Provincia ha auditado “in situ” en forma mensual el ejercicio económico del Municipio y al no haber objeciones se aprobó la presentación en forma unánime.

Al respecto el Presidente del Concejo Deliberante Obereño Santiago Marrodán expresó, “los Concejales de todos los bloques hicieron el análisis correspondiente y se llegó a la conclusión de que teníamos que aprobarlo ya que no tuvo objeciones”.

Previamente durante la quinta Sesión Ordinaria, los Concejales aprobaron la solicitud del Ejecutivo para la implementación de multas para aquellos comercios que se encuentran desarrollando actividades no exceptuadas por la normativa legal vigente relativas al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. La sanción dispuesta en el artículo 36 de la Ordenanza General Tarifaria es de 100 U.F. y/o clausura hasta tanto cese la infracción para aquellos comercios que se encuentren desarrollando actividades no exceptuadas en la normativa vigente relativa al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

“Consideramos que era necesario teniendo en cuenta la experiencia que han tenido los inspectores con comercios que no están exceptuados, para que cumplan con la reglamentación y los decretos. Por eso decidimos hoy acompañar al Ejecutivo con una multa mínima, que debe ser considerada como un apercibimiento y un pedido para que cumplan con las reglas municipales”, indicó Santiago Marrodán.

Consultada al respecto la Vicepresidente del legislativo Lilian Vega, aclaró que no hay intención de cobrar multas o recaudar, sino preservar el bienestar de la población, “esto está afectando a muchísimos segmentos de la sociedad. Pero la prioridad en todos los sentidos es la vida, la salud. Es lo que a nosotros nos motiva para tomar las medidas y acompañar en algunos casos las que han tomado el Ejecutivo tanto a nivel local, provincial y nacional. Oberá está en una nube de seguridad en cuanto a las medidas que se estuvieron tomando, pero no podemos relajarnos ni descuidarnos un poquito. Hace un año atrás queríamos ser España, queríamos ser Italia, queríamos ser el primer mundo y hoy la verdad que esos países con todo el desarrollo que tienen no pudieron sostenerse en la pandemia entonces yo quisiera que la gente entienda cual es la posición desde este Concejo Deliberante y porque acompañamos al Ejecutivo de esta manera porque tenemos que empezar a tener normas y conductas respetables”, manifestó la Concejal.