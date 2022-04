El Consorcio del Yerbal Viejo proyecta obras y actividades pero no puede acceder a los fondos de las expensas

Susana Britez, presidente del Consorcio Habitacional del populoso barrio obereño Yerbal Viejo señaló en dialogo con el programa El Aire de la Mañana, cuales son las obras y actividades previstas próximamente para el barrio.

Britez indicó que asumieron el 24 de noviembre y la primera acción fue conseguir fondos a través de una rifa, con lo que pudieron saldar deudas y comenzar a trabajar para poner a punto el salón comunitario que está ubicado en el centro comercial del barrio. “La idea es que el vecino tenga su espacio y lo pueda ocupar como ya lo viene haciendo”, explicó.

Además, la titular de la Comisión manifestó que se reunieron con los propietarios de los locales del Centro Comercial para que se realicen mejoras y el mantenimiento adecuado para así tenerlo en las mejores condiciones, “le estamos pidiendo a los dueños que mejoren el lugar, que pinten, que arreglen, que lo mantengan limpio”.

Britez explicó que se encuentran trabajando en la organización de un club de abuelos que ya tiene espacio físico y horario designado, “las reuniones serán los martes a las 14,30 en el centro comercial. En el CIC hay un Club de abuelos funcionando, pero a muchos se les dificulta movilizarse hasta allí”. Además se realizaron las gestiones para que el Municipio coloque contenedores para los residuos, “eso también fue gestión de esta comisión”, señaló.

Sobre la iluminación en el barrio Britez indicó que no depende del consorcio, “la iluminación se está logrando porque no depende del barrio y depende del vecino, en este caso del frentista del comercio. Si estamos trabajando con las pérdidas de agua, con los desagües. Eso es un paso cada día. Vamos pasito a pasito, pero por suerte logrando cosas”. Algunos vecinos dejaron de pagar hace algunos años las expensas, Britez señaló que son muchos los que se acercan voluntariamente manifestando la intención de ponerse al día con sus obligaciones. Otra de las cuestiones que preocupan a la Comisión es poder tener acceso al dinero de las expensas que los vecinos pagan a través de la boleta de la CELO, ya que ese dinero es depositado a una cuenta en el Banco Galicia y aún la Comisión no pudo tener acceso a esos fondos, “no sé cuál es la cuestión por la cual el Banco Galicia cambia de gerente cada 8 meses. Entonces nos pone las trabas de decir el acta no está bien, le falta una firma, etc. Nosotros no le estamos pidiendo préstamo al banco, le pedimos lo que los vecinos pagan con las expensas y tenemos la obligación de administrar ese dinero para el barrio. La cooperativa depositó enero, febrero, marzo, ya está por depositar abril y no podemos sacar ese dinero por las trabas que nos ponen. Nosotros no le estamos pidiendo un préstamo al banco, le estamos pidiendo lo que los vecinos aportan de sus expensas”, manifestó.