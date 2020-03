El intendente Fernández inauguró el XLIV Período de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante

Este domingo 1° de marzo, dando cumplimiento a lo expresado por la Carta Orgánica Municipal, el Intendente Municipal Carlos Fernández inauguró el XLIV Período de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante y pronunció su mensaje de apertura, conteniendo una síntesis de la labor realizada y de los planes para el nuevo período anual de gobierno.

Con la presencia de los 9 concejales, autoridades locales y provinciales; junto a vecinos que se acercaron hasta el recinto de sesiones, a las 10 hs se dio inicio a la 1° Sesión Ordinaria del legislativo obereño en este 2020.

Discurso Dr. Fernández – Apertura CD 2020

Discurso Intendente Carlos Fernández – Apertura de Sesiones Concejo Deliberante

Luego de la Sesión, en diálogo con los medios de comunicación, el Intendente Carlos Fernández hizo un breve resumen de cada área y destacó lo más importante que se ha podido trabajar en los últimos años de gestión. En cuanto a la proyección hacia adelante y hacia el futuro indicó, “tenemos que esperar las nuevas medidas del Gobierno Nacional, sobre todo sobre cómo funciona la macroeconomía. Depende de eso veremos cuanto nos ingresa al Municipio en coparticipación y recién ahí cuando tengamos las cuentas claras de que podemos llegar a hacer, es donde nosotros podemos llegar a correr el riesgo de poder invertir y poder hacer la obra pública que tan necesaria en nuestra ciudad”.

“No podemos prometer porque, por ejemplo, nosotros teníamos una expectativa, el día jueves nos depositaron los fondos de la coparticipación que ha tenido un bajón sumamente importante y tuvimos que tramitar todo el viernes para juntar y poder pagar los sueldos en tiempo y forma como nos habíamos comprometido. Ese vaivén económico que estamos pasando es lo que a nosotros no nos permite tener la seguridad concreta de poder anunciar obras que las tenemos planificadas, que las tenemos presentes pero que se hace difícil prometer algo que después no sabemos si podremos cumplir”, expresó.

Fernández se refirió al trabajo que se lleva adelante para lograr concretar una nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales, “destaco el trabajo de todo el equipo de profesionales obereños a través de la Unidad Ejecutora Municipal, con la Universidad, con la CELO y de todo lo que se requiere para poder tener la información clara de cómo debemos transitar para este proyecto integral de cloacas para Oberá. Esto nos exige tener una nueva planta, conectada a la que ya está para poder llegar a toda la población”. Indicó que son obras muy grandes y costosas, así como el troncal norte y el troncal sur de agua potable que ya están aprobados, “seguimos trabajando, seguimos gestionando desde el primer día de este nuevo Gobierno Nacional. El mismo Gobernador de la Provincia Dr. Herrera Ahuad junto al Ministro de Obras Públicas Bacigalupi, hicieron entrega del pedido al Ministro de Obras Públicas de la Nación Katopodis, para reactivar y poner en agenda concreta a estos troncales de agua para la ciudad de Oberá”.

Consultado sobre el brote del dengue, el Alcalde obereño señaló que dejó muchísimo aprendizaje y en cuanto a las acciones mencionó que durante todo el año se continúa descacharrizando, “los índices larvarios nos daban perfecto, como con seguridad a Oberá. Por eso me pregunto que nos pasó, porque el día 2 de enero nosotros empezamos con la primera fumigación en el primer domicilio denunciado por epidemiología. Desgraciadamente nosotros nos manejamos con la ficha epidemiológica. Hubo errores, hubo errores de todos. No busquemos culpables. Yo tengo más de 60 años, veo el cambio en nuestra sociedad, estamos intolerantes, estamos irritables, estamos enojados y lo primero que hacemos es buscar un culpable. Creo que eso es lo primero que tenemos que cambiar como sociedad. No podemos trabajar de esa manera, acá nos tenemos que ayudar todos y es un pedido especial, sincero, honesto de que trabajemos juntos”. Fernández señaló que especialistas en el tema analizaron las tareas de prevención realizadas y no encontraron errores en el trabajo delineado desde el Municipio y Salud Pública en como contener este brote. Señaló que la situación es grave y el posible error fue no haber aprovechado a los medios de comunicación para lograr mayor conciencia de la problemática.

El Intendente señaló que se encuentra con la fuerza y ganas para continuar haciendo como funcionario público su tarea y se refirió a quienes a su entender tienen arrebatos de decir cosas inexactas, “nuestra comunidad y nuestra función no se maneja por impulsos. Se maneja con inteligencia racional, no con inteligencia emocional. En eso tenemos que tener presente, somos funcionarios públicos, tenemos responsabilidad hacia el otro, hacia adentro, hacia nuestra familia, pero a su vez hacia quien nos debemos, que es el pueblo, que es la gente”.

El presidente del Concejo Deliberante Santiago Marrodán fue consultado sobre el pedido de colaboración hecho a la comunidad con respecto al control de la proliferación de vectores que transmiten enfermedades como el dengue. Explicó que viene observando hace cuatro años el compromiso al que se refirió el Intendente en su discurso, “yo viví esa gestión personalmente, veo que el pedido es a la conciencia de la gente, que sean los mayores colaboradores en toda esta campaña que estamos haciendo contra esta enfermedad que vino para quedarse. Sabemos que tiene un brote cada cuatro años y esperemos que en el 2024 que sabemos que puede volver, nos encuentre mejor preparados. Por eso me parece importante este pedido a toda la población para que sea pilar fundamental de esta campaña”, señaló.