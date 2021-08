El martes comienza relevamiento de tareferos en Oberá, para recibir subsidio.

A partir de este martes 17, se realizará el relevamiento de tareferos para recibir el subsidio interzafra en la ciudad de Oberá, la intención es profundizar, con el relevamiento de tareferos que no estén registrados en su situación laboral y los que si. Sera de 7 a 13 hs la atención, presentando 3 últimos recibos de sueldo, DNI propio y del grupo familiar, constancia de cuil, los que no están registrados no presentarán los recibos de sueldo pero si lo demás, según explicó Diego Capolupo, responsable del área.

«La idea es contar con información centralizada, no solamente será el martes sino por otros 20 dias mas seguramente, por lo que pedimos no se aglomeren», explicó.

Igualmente aclaró que «hay que hacer un compendio de datos para que puedan recibir luego el subsidio interzafra, y ahi hay que aclarar que no todos los que se inscriban van a recibirlo sino los que esten en condiciones de hacerlo2