El OTC cayó ante Argentino de Junín

El Celeste batalló hasta el final, pero no pudo doblegar a su par y volvió a perder, en la jornada de este lunes, en este caso 84-78. Los dirigidos por Hirart no tuvieron la efectividad necesaria, además no pudieron contar con Kent.

Oberá Tenis Club (OTC) perdió 84-78 ante Argentino de Junin. El representante misionero no pudo revertir el marcador, que en gran parte lo tuvo por detrás, batallando hasta el final. Pero la experiencia del rival pesó en momentos claves.

El equipo de Hiriart tuvo oportunidades, sobre el final, para poder igualar e incluso pasar al frente, pero no fue efectivo y eso lo pagó caro al momento de la definición. Su rival fue un poco más claro y le alcanzó para ganar.

Argentino tuvo en un tridente compuesto por Vicens (24pts+9RT), Slider (19pts+8RT) y Pérez Tapia (15pts+7RT) en los goleadores, pero a ellos se sumó el control de juego y apariciones importantes de Cangelosi y Burgos, experimentados jugadores.

OTC por su parte, tuvo nuevamente a Young aportando 23pts (9-25 en tiros de campo), Enzo Ruíz con 19pts, Paletta 11pts (4RT+7AS) y Sánchez con 10.

El celeste no pudo contar con Anthony Kent, quien padece de un micro desgarro de 3mm en el isquiotibial izquierdo y tendrá un par de días de recuperación. Además se aguarda que Schoppler pueda regresar a su plenitud física.

Ahora se vendrán un par de días sin juego. Volverá a tener acción el próximo jueves a partir de las 16.30hs cuando enfrente a Peñarol de Mar del Plata.