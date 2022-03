El suministro de agua potable sigue con arreglo provisorio, aseguran desde la CELO

La promesa de que se adquiriría un caño de acero en 15 días para reparar la problemática del acueducto que trae agua desde el Arroyo Bonito, aún está en vigencia, por más que ya pasó un mes desde el anuncio. La provisión de agua potable a la comunidad obereña es con arreglo provisorio por el momento, aseguró el titular de la CELO, Pedro Andersson.

«Todavía no tenemos novedades del caño que la provincia se comprometió a adquirir, por el momento todos los días hacemos el chequeo del lugar crítico que tenemos en el acueducto para ver si no se rompió nuevamente», dijo Andersson. «Estamos en contacto con el Presidente del Eprac sobre la fecha de que llegaría, se compró pero aún no llegó, por ahora funciona el acueducto con remiendos», apuntó

Reconoció por otra parte que «metieron la pata» en permitir que un empleado tambien sea proveedor, respecto al despido de un empleado de agua potable que adquirió aparentemente materiales que nunca llegaron a la CELO. «Cortamos todas las compras que no se hagan con el permiso del sector compras que a su vez debe comparar precios, aun en emergencia, no se hace más. Se espera la orden correspondiente», indicó