El Turismo en Oberá crece y desafía a más propuestas

El primer mes del año trajo aparejado en la segunda ciudad de Misiones, un movimiento incesante de visitantes que-ya sea de paso o pernocte de varios días-disfrutaron de las maravillas naturales que tiene la provincia y la zona. La búsqueda de lugares con agua, naturaleza y distanciamiento han sido las constantes. Tal es así que las cabañas tuvieron ocupación plena y los hoteles entre un 70 % y un 80% de alojamientos.

Desde la Cámara de Turismo Sierras centrales de Misiones destacaron la coordinación entre integrantes de la misma para lograr siempre dar respuestas al visitante, buscándoles alojamientos, incluso muchas veces sin reservas. » La ola de calor ha atraído más al visitante porque buscaban refrescarse de alguna manera y la falta de lluvias -más allá del perjuicio que ocasiona a todos los sectores-garantizaba al turista el buen clima, por lo que venían más. Estamos muy contentos con lo logrado aunque sabemos falta más», dijo Cyntia Arnoldt, titular de la Cámara de Turismo.

Agregó que «ya en la primera quincena teníamos un 77% de ocupación de camas, en las cabañas total ocupación y en los hoteles un poco menos», dijo.

Sin embargo, las opciones nocturnas, falta de espectáculos y hasta teatro es una constante y reclamo de los no locales. «Nos gustó la ciudad, los arroyos, las cabañas con pileta donde nuestros chicos pasaron mucho tiempo pero luego no sabés qué hacer, no hay actividad nocturna, lugares para disfrutar música y comer algo», dijo Maria Elena Aguirre de Bs As quien junto a sus 3 hijos-ya adolescentes- y esposo, permanecieron 7 días en Oberá recorriendo lugares cercanos. Añadió que «recomendamos a amigos venir porque Misiones es increíble, sólo le agregaría más vida nocturna», indicó.

En ese sentido, habrá que ver además que ofercerá Oberá en invierno ya que las termas no funcionan como tal sino como Complejo de piletas de agua fría.

Desde el municipio, este último fin de semana de enero se ofreció una feria de emprendedores y algunos números artísticos infantiles denominado «Jeheka»realizado tanto en el Centro Cívico como en el Berrondo. La asistencia lograda demostró que es necesario este tipo de eventos.

Según datos proporcionados por el titular de turismo municipal Fernando Vitelli, «tuvimos una temporada de verano exitosa en su primera parte, superamos todas las expectativas en cuanto a cantidad de visitantes pero también de Provincias como Córdoba o Bs As que años anteriores eran los que menos venían de la región litoral. Hoy estamos cerrando la ultima quincena del mes de enero con un total de 4500 visitantes en el Salto Berrondo, un total de poco mas de 10.000 visitantes durante todo el mes. Mientras que en Parque de la Selva, en la última quincena poco más de 1.000 visitantes cerrando el mes con un total de 2.105 turistas.

Nueva ubicación oficina de turismo

También destacó que «recientemente se puso en funcionamiento la oficina de turismo local en calle Corrientes 319 (pegado a la CELO) hasta tanto concluyan las remodelaciones en plaza Güemes, donde allí se encuentra la histórica oficina de Turismo. Estamos atendiendo de Lunes a Viernes de 07hs a 19hs, Sábados y Domingos de 09hs a 17hs, tel y whatsaap al 3755-421808.

«Oberá tiene la particularidad que se encuentra a tan solo 40 minutos de un abanico interesante de atractivos turísticos, saltos, campings, turismo aventura, turismo rural y toda esa información se puede encontrar en nuestra página web obera.tur.ar», dijo Vitelli.