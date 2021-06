Elecciones en Misiones: Qué sucede si no puedo votar? Datos y Novedades

Las jornada electoral está prevista en Misiones para este Domingo 6 de Junio, en el horario de 8 a 19 hs. En total podrán sufragar 947.560 personas (943.726 son nacionales y 3.834 extranjeros), para elegir 20 diputados provinciales titulares (la mitad de la Legislatura) y 7 suplentes, concejales en algunas localidades, convencionales constituyentes en otras y Defensor del Pueblo en Oberá (con 26 candidatos). En los 77 municipios de Misiones se habilitarán 459 centros de votación (97 más que en 2019); cada uno contará con un máximo de siete mesas para garantizar el debido distanciamiento y evitar así aglomeraciones, haciendo un total de 2.771 mesas (2.749 para argentinos y 22 para extranjeros), según informaron desde el Tribunal Electoral de Misiones.

Una de las cuestiones que se dejó en claro desde el Gobierno provincial, es que ese dia habrá boleto gratuito para todos los misioneros que se trasladen a votar. El beneficio regirá para los usuarios que cuenten con la tarjeta Sube Misionero, Nacional o el Boleto Electrónico.

En Oberá, la autoridad de aplicación electoral-el Juzgado de Paz- a cargo de la Dra Gladys Sanchez hizo saber algunas consideraciones y recomendaciones que variaron desde la última elección. Se aumentaron de 16 a 22 escuelas para votar, esto es 148 mesas más la de extranjeros, «lo que implica que hay que consultar el padrón electoral antes de ese dia para saber dónde concurrir», explicó. Sumado a que además habrá más autoridades de mesa, ya que requerirá unas 450 personas que actuarán como tales,

«También se cambió la distancia para ser eximido de votar, el Tribunal Electoral consideró que son 300 kms y no 500, como justificación para no asistir a emitir el sufragio, considerando la época de pandemia», señaló la Jueza.

Asimismo, aquellos que no puedan ir por estar afectados de COVID o con contacto directo con un positivo o que tuvieran síntomas, deberán presentar certificado médico, hasta 60 días después de las elecciones en el Tribunal Electoral o Juzgado de Paz. «Un familiar deberá acercar la constancia del médico para justificar el no voto». Además agregó que se habilitará un formulario en la pagina del Tribunal Electoral que tendrá varios motivos para justificar y elegir la acorde a su situación, adjuntando archivo, de certificado o de distancia, pero no hay que apurarse todo el domingo, porque tienen tiempo», indicó Sánchez.

Habrá un protocolo sanitario que se aplicará a cargo de autoridades e intervendrán en controles Gendarmería, Policia provincial y prefectura. Se controlará estrictamente y en los ingresos a las escuelas habrá kits sanitarios, además de entregarse barbijos a las personas que no lo tengan.

LUGARES DE VOTACIÓN EN OBERÁ:

ESCUELA 185; Santiago del Estero 150 (7 mesas)

EPET n° 3; Maipú n° 876 -entre Bárbaro y Uruguay- (7 mesas)

ESC. NORMAL SUP. N° 4; Erasmie n 643 (7 mesas)

COLEGIO NAC AMADEO BONPLAND, La pampa N° 25 (7 mesas)

COLEGIO MARIANO; Av Sarmiento N° 714 (7 mesas)

ESCUELA N 304 , Catamarca 415 Y Moreno (7 mesas)

ESCUELA 660; Teniente Matienzo N° 251 B° Yerbal Viejo (7 mesas)

ESCUELA 305 FRAGATA HERCULES, José Ingenieros n° 353 (7 mesas)

FACULTAD INGENIERIA, José Manuel de Rosas N° 325 (7 mesas)

INSTITUTO PRIVADO CONCORDIA, Concordia 350 (7 mesas)

INSTITUTO PRIV CARLOS LINNEO, Gdor Barreyro y Salta (7 mesas)

ESCUELA 288; Paraguay n 718 y Roca (7 mesas)

ESCUELA 530; Ucrania y Humahuaca, Villa Lutz (7 mesas)

ESCUELA DE COMERCIO N 1 ; Artigas n° 150 (6 mesas)

CENTRO POLIV DE ARTES, La Pampa n° 95 (7 mesas)

ESCUELA 667 B° KRAUSSE – (6 Mesas)

Escuela Pcial Nº 448, Picada Argentina n° 2260 (7 mesas)

Escuela Pcial Nº 822, Atahualpa Yupanqui n° 677 (7 mesas)

Escuela Pcial Nº 237 AV. Picada vieja n° 1500 (7 mesas)

Esc. Pcial. Nº 788 Clorinda n° 2710 (7 mesas)

Instituto de Formación Docente; AV. Jose Ingenieros y Portugal (7 mesas)

Instituto Privado Emanuel; Sargento Cabral n° 959 (7 mesas).