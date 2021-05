Empleada judicial de Oberá suma otra denuncia contra Juez de Iguazú, por acoso

«Ante la Fiscalía de instrucción n° 1 puse en conocimiento a la justicia de la situación que me tocó vivir con este hombre, cuando trabaja aqui en la secretaría del Juzgado Civil y comercial de Oberá, hace unos años», relató Juliana V., empleada judicial de Oberá, luego de denunciar en la mañana de este jueves al Juez de Familia de Pto Iguazú, Pedro Fragueiro, quien se encuentra suspendido en sus funciones luego de denuncias en su contra por abuso sexual.

De esta manera, suma una nueva denuncia en su contra el Magistrado que se encuentra de licencia hace ya un mes y que está bajo la lupa por estos hechos, incluso con pedido de Jury por parte del Colegio de Abogados de la Provincia.

«Él se desempeñaba como secretario y allí ocurrió estos hechos, fue una situación muy difícil, cuando tenia 22 años, hace 11 años atrás, yo recién empezaba a trabajar y cuando lei lo que relató Milagros, (la primer denunciante), me hizo acordar mucho a lo que padecí y me animé a hablar. Creo que como sociedad se avanzó mucho en esto y la idea es que nadie pase por esto otra vez», agregó con firmeza Juliana

Dijo que «fue un acoso permanente, constante, se acercaba me tocaba la espalda, me saludaba con 2 besos agarrándome de la cintura y muy cerca de las comisuras de los labios, con constantes alusiones a mi cuerpo y lo que le provocaba, él era mi superior, era una situación muy difícil de aguantar, por suerte conté a algunos y me hicieron el cambio de oficina y no lo volví a ver, pero lo padecí», sostuvo.

Explicó que la presión de hablar o no y el temor a perder el trabajo, lo tenía, pero no sucedió. «Me senti acompañada por mi grupo de trabajo siempre, salvo por este hombre. Ponía sus represalias ante mi negativa, me hacia ir a la tarde a trabajar cuando aun no era necesario, entre otras cosas», indicó a Aire de Integración.

«Hoy no tengo temor, he madurado y estoy dispuesta a hacerle frente, por eso mi actitud de no callar más. No tengo nada que justificar, el equivocado es él», dijo contundente.