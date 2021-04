En alerta ATE Salud por falta de concertación con Ministerio

Se realizaron asambleas en diferentes hospitales de la provincia por parte de gremios que nuclean a trabajadores de salud, más precisamente la Asociación de trabajadores del estado (ATE), para tratar varias cuestiones, entre ellos el incumplimiento del Ministerio de Salud en concertar reunión prevista ya para marzo, para avanzar en mejoras salariales y laborales.

Según Elena Rodriguez, de ATE salud Oberá «la asamblea que hicimos en Oberá trató varios temas, entre ellos el acta acuerdo de aumento salarial último, que hablaba de una nueva reunión en marzo que no se hizo, asi que se estuvo analizando declararnos en alerta, porque queremos que la reunión se concrete para avanzar en mejoras para el sector», expresó Rodriguez.

Dijo que «tuvimos un incremento del 35%, nos pareció bueno porque en un mes (marzo) íbamos a tocar otros temas incluso aumento nuevamente, que no se hizo, máxime en la situación de pandemia que atravesamos y nos requiere casi full time. El estado obliga a las empresas a tener ART, pero al trabajador publico no tiene, convivimos con el peligro, del contagio y demás y no contamos con ART y si contraemos la enfermedad y tiene secuelas, el estado no cubre eso, la ciudadanía no sabe esto», manifestó al Aire de Integración.

Explicó que con el gobierno provincial «avanzamos en algunos aspectos y retrocedemos en otros, algunos promotores pasaron a planta pero arrancaron de cero y como su carga horaria no es igual, no llegan al mínimo, o sea menos de 30 mil, o tambien pasa que se incluyen en salud trabajadores con contratos de otros estamentos como Iplyc o Ifai», indicó.