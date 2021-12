En Anses Oberá se gestaron más de 300 jubilaciones mensuales promedio en el 2021

Más de 3200 personas por mes atendió la UDAI de Anses Oberá, con el logro de 300 nuevas jubilaciones mensuales en promedio. Los datos fueron brindados en un informe de gestión que realizó el Gerente de la entidad en Oberá, Francisco Fabio, quien presentó su informe de gestión a distintos organismos, instituciones y actores de la comunidad. Bajo la consigna de una “Gestión Cercana” promoviendo el trabajo articulado, planificado y duradero que faciliten el acceso a derechos a toda la ciudadanía.

Se compartieron indicadores y resultados obtenidos en el año que termina. Fabio sostuvo que «nos hemos comprometido a una atención dedicada y solidaria con cada ciudadano, entendiendo que busca respuestas a derechos que el Estado le otorgó y nuestro rol es que seamos un organismo empático para lograr alcanzar a todos y a todas, y hacerlo de la manera que se merecen”.

Dijo que «el trabajo realizado podemos dividir en dos grandes apartados a partir de las prestaciones que paga Anses, por un lado: jubilaciones, asignaciones, programa progresar, Repro, etc que mensualmente aporta a la provincia de misiones unos 9 millones de pesos, luego el acompañar a las familias en este momento tan complicado, asi como dinamizar el mercado de trabajo. Asimismo, hemos incrementado en 1000 personas por mes la atención,

presencial, ya que pasamos a 3200 personas que en forma mensual pueden encausar sus problemas localmente». Indicó que «esto está acompañado por la atención virtual que al principio nos costó pero que vino para quedarse, muchas familias resuelven sus problemas sin necesidad de venir a la oficina, por eso, cada vez tenemos más operadores destinados a esto»

Relató que este año se implementó que todos los miércoles por la tarde la unidad de atención móvil vaya a los barrios. «Hemos hecho más de 40 operativos , además hemos ido a las localidades que comprenden la UDAI Oberá a llevar atención a sus ciudadanos, o sea se diseña políticas públicas y se garantiza que se cumplan», apuntó

Destacó como fundamental el trabajo de los colaboradores, trabajadores del organismo, para de esta manera dar respuesta inmediata a los problemas sociales con la atención e instituciones.

Dijo que no se desconoce que igualmente hay problemas » seguimos tratando de mejorar el sistema de turnos, la jubilación no alcanza, no negamos eso, pero es el camino el de la gestión y la prioridad tienen que tener los que la están pasando peor», precisó.

«Nuestra oficina ha duplicado la cantidad de jubilaciones que se han gestionado, se recuperó la mesa de cómputos que estaba en Posadas lo que hace que los trámites sean más ágiles y nos permitió acortar los tiempos y la posibilidad de jubilar or ejemplo a las mujeres por tareas de Cuidado. También unas 300 jubilaciones mensuales promedio fueron gestionadas en el organismo de Oberá», acotó

Francisco Fabio concluyó diciendo “la jornada de hoy nos parece fundamental para seguir dialogando con la ciudadanía, rindiendo cuentas por nuestro trabajo, y también para pensar colectivamente un plan de acción que tenga como principal objetivo estar al lado de cada argentino y argentina en cada etapa de su vida”.