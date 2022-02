En el año 2021 Oberá estuvo al frente de casos de malos tratos en situación de detención.

La Comisión Provincial de Prevención de la Tortura Misiones (CPPT) informó que durante el año 2021 se registraron 111 denuncias por malos tratos e informes respecto de las condiciones de detención en las comisarías de la provincia de Misiones y un total de 63 denuncias y observaciones de detención en las Unidades Penales del Servicio Penitenciario Provincial. La Unidad Regional 2 de Oberá, aglutinó el 33% de esas denuncias.

Los números devienen de un trabajo de registro y análisis exhaustivo ejecutado por comisionados y asistentes de la CPPT durante el año 2021, proveniente de la totalidad de denuncias por malos tratos realizados por las personas privadas de su libertad en las distintas comisarías de la provincia de Misiones, identificadas por tanto Unidad Regional como en los contextos de encierro del ámbito del Servicio Penitenciario Provincial.

“Esto refleja el trabajo realizado por la Comisión que sumado a las 416 visitas realizadas el año pasado, deja en claro el trabajo que venimos desarrollando en toda la provincia de Misiones en materia de prevención y cumplimiento de los DDHH de acuerdo a los estándares internacionales”, expresó el presidente de la Comisión, el Dr. Eduardo Scherer.

Las denuncias fueron efectuadas por las propias personas privadas de su libertad, familiares, amigos o conocidos que se contactaron directamente con la Comisión o a través de otras instituciones que canalizaron las denuncias actuando como intermediarios; como así también de los informes y observaciones confeccionados por los comisionados quienes en su trabajo de control y monitoreo periódico, pudieron realizar la previa verificación y constatación de las condiciones los cuales fueron elaborados minuciosamente y elevados a las distintas autoridades provinciales.

Oberá al tope

Entre las Unidades Regionales de la Policía de Misiones con mayor número de denuncias figura la Unidad Regional II de Oberá con un 33% del total de las denuncias por malos tratos, seguida por la URX de la capital provincial con un 28.25% y en tercer lugar queda ubicada la Unidad Regional I también de la ciudad de Posadas, donde según los registros, los meses con mayor actividad en denuncias fueron Julio, Septiembre y Noviembre del 2021. Por su parte en el Servicio Penitenciario quien lidera las denuncias es la UP III de Eldorado con un 27%, la UP V de Mujeres con el 21% y la UP VI de la capital provincial donde el mayor índice de denuncias fue registrado en el mes de Enero del 2021.