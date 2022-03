En Oberá el pan está a $220 el Kg.

El pan en Oberá sin enmarcarse dentro del programa Ahora pan, cuesta $220 el kg en promedio. Y el aumento no solo tiene que ver con el trigo, sino con otros incrementos que hacen a la confección de elementos de panadería.

«De un dia para el otro la harina subió entre un 48 a un 50%, no hay tiempo de preveer nada ni hacer stock. El ahora pan no todas las panaderias estan adheridas, nosotros no estamos adheridas por lo que vendemos el pan a 220 pesos el kg», dijo Mariana Horrisberger, propietaria de una casa de panificados local.

Agregó que «si bien en la provincia no esta como en Bs As donde llega a 300 pesos el kg, es un tema porque tratamos de equlibrar, no hay forma de amortiguar el impacto, el gas desde noviembre aumenta 5% todos los meses, la margarina también subió muchísimo, el almidón en septiembre estaba 2 mil pesos la bolsa y ahora esta 4 mil, es desmedido, el huevo tambien, si bien no ocupamos para el pan pero si para otros productos y es difícil de preveer», sostuvo.

T»enemos el problema de que no hay camiones, la mayoria esta a disposicion dicen de la soja, asi que se nos complica más para pedir harina. Ayer aumentó un 5% més este producto y no podés estar aumentando todos los dias y se hace dificil trabajar, pero hacemos lo que podemos», indicó.

Destacó que «por suerte tenemos un buen grupo dentro del Centro de industriales panaderos de la provincia, que se preocupan mucho por las panaderias mas chicas, para que tengan descuentos en la energía de un 50% por ejemplo, o el tema de los programas y sus vigencias, eso ayuda mucho. Estamos en contacto entre todos para sostenernos», indicó