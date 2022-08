Debido a la acumulación de basura en la zona alta del Barrio Gunther, que con la lluvia se escurre hacia abajo, algunas viviendas de ese sector sufrieron anegamientos.

«Es una cuestión de conciencia, no tirar basura para no afectar a mis vecinos, pero no se logra», dijo Jimena Luna, presidente de la comisión vecinal del Barrio.

En pocos minutos de abundante lluvia en la tarde noche de este miercoles, varias viviendas quedaron anegadas de agua y barro.