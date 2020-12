En un año de trabajo, 2 veces le ingresaron boqueteros a su distribuidora. Decidió irse

En noviembre del año pasado Matías Barrios, decidió colocar su distribuidora de productos lácteos en Guaraní, sobre Ruta 14, una sucursal de su casa central que está en Santa Ana, sin embargo, en enero fué víctima de boqueteros y ahora, en la madrugada del lunes, nuevamente.

«En la primera vez no tenia cámaras ni sistema de monitoreo, ni alarmas ni nada, ahora desde el viernes no teníamos internet y el domingo entraron, no es mucho lo que se llevaron pero si destruyeron el sistema de computación, no podemos facturar por eso», indicó.

Explicó que «la primera vez encontramos 5 discos de amoladora tirados, nadie escuchó nada, ahora cortaron la chapa del lateral con una tijera y entraron. A 200 mts hay una distribuidora y depósito de firma de golosinas, que tiene seguridad pero nada los desalentó. Suponemos que informantes tienen, porque deben conocer el lugar para ingresar sino no podrían. Evidentemente, tienen experiencia, el año pasado hubo varios robos similares me dijeron, pero nunca tuvimos noticias de la policía, ahora hice la denuncia para registrar a los proveedores pero nunca hay avances de nada», señaló.

De hecho, Barrios aseguró que su intención es trasladar todo a su centro en Santa Ana y cerrar esta distribuidora en Guaraní. «Creo que dentro de un mes o mes y medio llevo todo para allá, me quedaré mas tranquilo al menos», señaló.

En oportunidad anterior se habían llevado mercaderías y dinero, ahora, cajas de queso y fiambre pero sobretodo el daño a cámaras de seguridad, sistema de alarmas y computadoras.