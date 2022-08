Entre lo urgente y lo importante: transporte urbano y jornada de turismo

En la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, se presentaron dos situaciones contrapuestas en la jornada de este martes. Por un lado, la Jornada de recuperación del turismo, con disertaciones respecto a lineas de créditos y la propuesta de impulsar el turismo con eje en la naturaleza, el desarrollo social y el crecimiento económico, organizado por la Cámara de Diputados de la provincia y la Municipalidad local. Y por el otro, la aglomeración de ciudadanos que esperaban respuestas, ante el corte abrupto de tarjetas para viajar con beneficios para estudiantes y jubilados, desde este lunes 1º.

(Jornada sobre turismo)

La tramitación de estos beneficios se debe hacer en el punto digital que funciona en la Casa del Bicentenario, por lo que, en el mismo lugar confluyeron este martes, lo urgente (necesidad de viajar) y lo importante (fortalecer el sector turístico).

Y es que la información respecto a la app «servicios urbanos» ha sido escasa hasta hoy, no solo por parte de las empresas prestatarias sino por parte del municipio, que recien este martes, dió a conocer un instructivo para poder contar con el beneficio para estudiantes y jubilados.

Peor aun, la misma app que debe bajarse en el celular y que tiene su correlato en el ómnibus con código QR, no funciona correctamente, por lo que los usuarios deben pagar muchas veces el doble del boleto.

«Hoy la gente requiere urgente solución de su problema de transporte y lo he dicho en el recinto del Concejo, son muchas cosas las que hay que resolver, incluso el contrato con la empresa que tiene gruesos errores y que nos han dicho se nos hará llegar un anexo que hasta ahora no recibimos», dijo Lilian Vega, concejal del FR. Yo acompañé en sesión especial del 13 de junio, esta nueva licitación, pero con muchas dudas, que hoy se confirman, el hecho de que este sea un servicio de emergencia no quita que nos demuestren lo que será el servicio en el futuro», mencionó Vega.

Añadió que «nadie quiere poner palos en la rueda, no estoy en contra de los avances, sin embargo, cuando trabajamos en el Concejo desde hace mucho tiempo estábamos contentos que el monopolio se terminaría y el sistema seria mucho mejor, con una tarjeta SUMO, de contralor y servicios y resulta que no hay nada de eso, solo quejas de los usuarios, mas alla de los hermosos vehículos», indicó Vega.

La sesión-por cierto-que debía llevarse a cabo este martes, no se efectuó, por este encuentro de turismo en el Bicentenario. «Ojalá podamos llevarla a cabo con la escucha a todas las partes, incluso el de los choferes que refieren problemáticas con el trabajo», señaló Vega.

«Yo esperaba un contrato claro y conciso con leguaje preciso, pero no se dió. Hoy el sector transporte de la Municipalidad hace todo, incluso lo que le corresponde a la empresa», apuntó la edil al Aire de Integración.

Parece ser que para muchos, lo urgente- evidentemente- no es lo importante.