Entre trenzas y peinados, ayuda a personas y juntó donaciones para niños de su barrio

«Soy mamá y tengo 3 niñas, siempre peiné y trabaé en esto pero del lado del arte. Cuando empezó la pandemia me quedé sin trabajo, empecé a hacerle peinados a mi hija Ambar que ahora tiene 7 años, ella iba al jardín y las mamás de las otras nenas me pedían le hiciera a sus hijas y asi comencé», inició su relato Maar Fernández, una joven madre que realizó una actividad solidaria durante dos dias en la Plaza Malvinas para recaudar golosinas y juguetes para los niños de Villa Christian. A cambio, efectuaba trenzas y peinados gratuitos a quienes colaboraban.

Su historia tiene que ver con la solidaridad en el dia a dia, ya que ayuda a personas que tienen alopecia o problemas oncológicos y que pierden sus cabellos por ello.

«De a poco empecé a armar mi espacio, primero con un espejo sacado de un ropero que me dio mi mamá. Yo solía ir a domicilio muchas veces con mis niñas, pero luego dije voy armar en mi casa y empecé a mostrar mis trabajos, con videos a través de las redes, soy muy emprendedora», comentó.

«Cuando empecé a trabajar con extensiones articiales la repercusión fue mayor, y una joven que tenía que hacerse quimio y queria viajar fue mi primer cliente, le gustó mucho como quedó y asi me hice conocer, pero al mismo tiempo siempre colaboré con quien podía», explicó orgullosa la joven madre

Su esposo comparte su emprendimiento con una barbería.

«Ayudo al barrio villa christian porque mis vecinas fueron las primeras clientas, mis trabajos llevan mucha práctica, veía algún diseño y pedía modelos y siempre se ofrecían, por eso ahora esta fiesta del Dia del niño la quiero hacer en este barrio, que me vió crecer y me acompaña. Yo nunca olvido quien te da una mano o te ayuda», mencionó Maar.

Su pasión igualmente es la cultura afro y de alli las trenzas de todo tipo y peinados similares y extensiones.

Los dias miercoles y jueves últimos, reunió lo que pudo en lo que hace a golosinas para ayudar y festejar a los niños en su mes. Se instaló en la Plaza Malvinas con otras amigas y alli intercambio peinados y trenzas por ayuda. Su objetivo es seguir aprendiendo y con ese propósito sigue estudiando todo lo que hace a su área laboral, pero no deja de lado la mano amiga a quien lo necesita.

«Hay gente que se deprime cuando se ve mal físicamente, sin cabellos, trato de hacer lo que puedo por ellos y siempre su ánimo cambia», sostuvo.