Entregaron un reconocimiento a Clotilde Salvagiotte por sus 106 años

El Concejo Deliberante de Oberá otorgó una placa de reconocimiento a la Sra. Clotilde Salvagiotte por sus 106 años de vida cumplidos el 20 de junio pasado.

Clotilde Salvagiotte nació en Bonpland y conoció la ciudad antes de que sea denominada Oberá. En 1931 cuando el pueblo tenía apenas 3 años, Clotilde se casó nuestra ciudad, llegando en carro desde su lugar de origen. Junto a su esposo, se mudan a Colonia Yabebiry, cerca de San Martín, donde comenzaron con su familia. Siempre trabajando en la chacra, los últimos años los pasó en Colonia Alberdi, hasta hace 30 años en que falleció su esposo y se mudó a Oberá, donde vive al cuidado de sus familiares.

Clotilde Salvagiotte tiene 28 nietos, 90 bisnietos y 30 tataranietos. Por la pandemia y por los protocolos no pudo estar presente para recibir el reconocimiento que fue aprobado por unanimidad por los Concejales. Su familia se hizo presente durante la Sesión y Clotilde pudo compartir el momento a través de una videollamada durante el homenaje.

La Concejal Mara Frontini, una de las autoras del proyecto de reconocimiento señaló, “para Clotilde, a la que conocemos como “Tila”, es muy importante ese reconocimiento y queríamos hacerlo mientras ella puede recibirlo, no esperar a que después lo reciban sus familiares. En este caso ella estuvo presente a través de la tecnología y pudo participar con una videollamada del momento”.

Agustín Wall, uno de los bisnietos presentes durante el reconocimiento, indicó que Clotilde a sus 106 años no cree ser una persona importante y cuando le contaron sobre el reconocimiento preguntó por qué motivo, ya que se considera una persona como cualquier otra, “de todas maneras, se puso muy feliz. Esta es una forma de reconocer su vida, todo el amor que nos dio a nosotros y a la comunidad. Ella ya no se puede movilizar sola, pero de salud está bien, solamente que ya no tiene fuerzas como para caminar”.

Agustín explicó que por la pandemia no la visitan tanto, aunque le encanta recibir visitas, “este año no pudimos festejar su cumpleaños como a ella le gusta. Toda su vida bailó, le encanta la música y en su cumpleaños siempre está rodeada de música y baile. Este año fue distinto justamente por esa situación, pero ella dijo que posiblemente el año que viene lo podamos festejar como le gusta”, agregó.