«Es momento de estar tranquilos» expresó Carlos Bernhardt

El ganador de las elecciones a Defensor del Pueblo de Oberá, según el escrutinio provisorio, Carlos Bernhardt, reafirmó su postura de esperar con tranquilidad el escrutinio definitivo a iniciarse el jueves 10. Con una ventaja de menos de cien votos, el más votado en el Frente por el Cambio reconoció la alegría por el grupo de jóvenes que lo acompañó. «Muy contento por el maravilloso grupo de jóvenes que me apuntaló, que me empujó, es un premio a su fe a su constancia y a su gran capacidad de trabajo» manifestó. «Creo que es momento de estar tranquilos, esperar los resultados finales, no podemos ser triunfalistas. lo que sí debemos hacer es cuidar el voto del ciudadano de Oberá. Quiero decirles que lo que se dijo en campaña es lo que vamos a hacer, no hicimos promesas que no podamos cumplir. El Defensor del Pueblo tiene funciones que son las que vamos a cumplir y no otras» agregó.

En un plano reflexivo, Bernhardt resaltó «las utopías son posibles, prueba de ello es donde llegaron un grupito de chicos, acompañados de alguien con experiencia, con una vida normal, honrada que fue lo que se valoró. La diferencia es poca, por eso llamé a tener una pausa, tranquilidad y después que defina de manera real, será momento de hablar desde la certeza».

Por su parte, Luciana Varela, candidata a Adjunta reconoció sentir «satisfacción por la cantidad de votantes, a pesar de la pandemia. Es una satisfacción inmensa, somos la única oposición que existe, por lo que el resultado refleja el cansancio de la gente, el enojo de la gente» señaló.