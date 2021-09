Escuela 185 volvió a burbujas en grados numerosos

De 40 unidades, la Escuela 185 decidió bajar a 25 unidades las que tendrán clases todos los días, las otras 15- que son las más numerosas- trabajarán con burbujas nuevamente.

“Habíamos comenzado con la totalidades de alumnos el lunes, pero con la condición de que si teníamos que retroceder lo haríamos, ese primer día tomamos la decisión de que los grados muy numerosos vuelvan a trabajar en burbujas y asi lo estamos haciendo, ya que tenemos una superpoblación de alumnos”, dijo Amanda Hartfield, Directora de la institución.

Sostuvo que “muchas de las aulas no tienen dimensiones grandes, y ahí el espacio no es adecuado para que tantos alumnos trabajen, otras están ocupadas con máquinas de coser y demás elementos de los talleres y no se pueden usar tampoco”.

Dijo que los Quintos, sextos y séptimos son los grados más numerosos, tienen garantizada la educación básica y todos tienen actividades igualmente, pero trabajan en burbujas, tenemos el acompañamiento de los padres, que entienden y apoyan, eso es muy importante”, apuntó.