Fabrican bicicletas en Oberá y las venden en 5 provincias

Hace 20 años cuando la crisis del 2001 afloraba, José Steckler y Yanina Villalba comenzaron un emprendimiento familiar con el que fueron creciendo a través de los años y lograron al día de hoy fabricar bicicletas en Oberá y venderlas a las provincias de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes y Misiones.

El 1 de diciembre del 2001 comenzaron con el taller y luego le agregaron la venta de bicicletas nuevas. “Yo era chofer de colectivos en ese tiempo y cuando llegaba a Buenos Aires salía a recorrer para conseguir precios y poder vender acá. Así fue como conocí a gente que me animó a salir a vender, para lo que compré una Trafic. Después compré un colectivo urbano que lo convertimos en furgón y agregamos un viajante más, luego otro y así fuimos creciendo despacito. Ahora tenemos 6 viajantes que están recorriendo las provincias vendiendo y este nuevo local en Ruta 5 donde tendremos venta mayorista ya que el local del centro nos quedó chico”, contó José al programa radial El Aire de la Mañana.

Yanina se recibió de profesora de nivel inicial y tuvo que aprender poniéndole mucho empeño, “me tocó la parte más difícil porque tuve que aprender todo lo referente a bicicletas, hasta terminé arreglando bicicletas con nuestros dos hijos”, explicó.

José contó que en el comienzo juntaron unos ahorros y surgió la idea de la bicicletería, “mi papá tenía una bicicletería. En aquel tiempo le fue mal como a muchos negocios y tuvo que cerrar. Por suerte Yanina me siguió con la idea, porque si ella no me acompañaba no hubiéramos podido hacer esto, yo estaba en el colectivo y no teníamos nada más, por lo que fue muy arriesgado”.

El tiempo de pandemia en parte los favoreció, ya que no bajaron sus ventas, “cuesta decirlo, porque mucha gente la pasó mal. Pero al tener tantas restricciones la gente se dedicó más a las bicicletas, fue como un escape para poder salir. Además de ser muy saludable y la gente se está cuidando más. Si salimos hoy vemos muchos más ciclistas que antes”, expresó José .

Próximos a inaugurar un nuevo local de venta mayorista y una fábrica más grande, José señaló que “exportar sería un sueño, pero por ahora apenas podemos abastecer lo que tenemos en esas 5 provincias. Hoy empleamos a 20 personas y con la nueva fábrica se ampliaría al doble”.

En su fábrica se ensamblan las bicicletas, ya que tercerizan el armado de las ruedas y los cuadros los traen desde Rosario, “la idea es traer también a Oberá la fábrica de los cuadros y poder hacer todo acá. En la fábrica se arman entre 90 y 100 bicicletas diarias y podemos decir que en nuestra Provincia, el 60% tiene bicicletas armadas o fabricadas acá en Oberá”, señaló con orgullo José Steckler.