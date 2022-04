Falta de Combustible: preocupación en sector productivo y transporte de pasajeros

Los empleados de la Empresa de transporte interurbano Brilla levantaron el paro, con un pago parcial de haberes. Sin embargo, la falta de combustible no garantiza el servicio, según relató Norberto Kubski, propietario de la misma. Paralelamente, desde el sector productivo, Cristian Klingbeil señaló que la cosecha está retrasada lo que genera angustia, producto del faltante de gasoil, el que se ha convertido en una verdadera problemática.

«La gente está esperando salir a cosechar la yerba mate,no podemos programar nada porque no sabemos cuánto combustible tendremos mañana por ejemplo. Es dificil trabajar asi, con cupos. Mover la cuadrilla, el colectivo o el camión nos significa 180 lts por dia, conseguimos 100 como máximo y no se puede. si bien la cosecha está retrasada por la brotacion tardía este agravante nos preocupa. El movimiento del té tampoco es mucho por ahora, pero cuando comenzemos con todo no sé qué haremos», dijo Cristian Klingbeil, referente de Apam.

Por su parte, Kubski, propietario de la empresa Brilla sostuvo que «retomamos el trabajo el viernes por la tarde noche, pero no sabemos hasta cuando, porque vamos consiguiendo combustible de donde podemos, recorremos las estaciones de servicio y asi vamos logrando un poco cada vez, pero no hay previsión, por lo tanto, no podemos garantizar el servicio», sotuvo. La empresa en cuestión hace el servicio interurbano de Oberá hacia otras localidades como Alba Posse y Campo Viera.