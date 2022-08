Feriantes obereños, desganados y sin organización

A la problemática económica en cuanto a la imposibilidad de adquirir insumos, se suma la falta de combustibles que disminuye las ganas de producir alimentos. Los feriantes obereños están de ánimos caídos sobretodo porque no existe una organización fuerte que los nuclee. A poco de cumplir 27 años de vida como primera feria franca del país, no logran reagruparse y su Presidente actual-Ricardo Hoff- hace mucho no aparece, ni aporta documentación para renovar la Comisión directiva.

Asi, lo dias miercoles y sábados, son pocos los puestos de venta que existen y los que persisten, tienen muy pocos productos. A pocos metros de la tradicional Plaza Uruguay que los alberga (el otro puesto está en Plaza Malvinas), existen vendedores de frutas y verduras que en sus pequeños remolques ofrecen productos traídos de otros lados, en franca competencia comercial con los productores genuinos.

«Se trata de tener un buen precio, pero no tenemos ganancias. Yo vengo de San Martin, los miercoles no vendemos mucho, los sabados un poco mas, pero el valor del combutible te marca el valor de tu producto, el paquete de semillas sale mil pesos y no nace nada o muy poco, por el clima, el frio, etcy terminamos empatados», dijo Martín, uno de los productores.

Muy poco de lechuga, morrón ,zapallos, perejil, huevos de codorniz, chauchas y algunos productos cárnicos es lo que se exhibe en estos puestos de Avenida de las Américas en Oberá.

Este próximo fin de semana, sábado 27 se festejará el aniversario de la creación de la Feria Franca en el Centro Cívico de Oberá, de 16 a 22 horas, organizado por el Ministerio de Agricultura Familiar. Sin embargo, los feriantes en su generalidad, no están enterados.