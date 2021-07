Feriantes perjudicados en producción láctea, por falta de lluvias

La falta de lluvia y las heladas últimas perjudican y mucho a la producción de lácteos en las ferias francas. «Las pasturas se vieron afectadas y en consecuencia el hecho de que los animales no tengan alimento verde ya que por mas que se suplementa no es lo mismo, ya disminuyó la producción láctea en un 60% porque ha bajado la recolección de leche», dijo Ricardo Hoff, Presidente de la Feria Franca de Oberá.

Agregó que «hay faltantes de lo que se produce de la leche, crema, ricotta, etc. Se han preparado silos para suplementar a los animales, pero no es suficiente, no es lo mismo, el animal necesita el verde».

«Hasta ahora no tenemos tanto faltante de agua que perjudique los invernaderos, pero de seguir la sequia se resentirá. A los citrus si afectó porque han caído las frutas por la falta de agua, mandarinas, naranjas ya terminaron prácticamente. La mayoría cayó y no se puede recuperar», explicó Hoff.

Dijo además que se ha visto asimismo afectada las ventas, «hay falta de circulante, disminuyó mucho la clientela, sobran productos en general», apuntó.