Fortalecen Red de trabajo para evitar la violencia que crece a diario

Se conformó una red de instituciones para trabajar en el ámbito social, con el trabajo de violencia y cuestiones sociales, en algunos casos se pudo avanzar pero en otros objetivos quedó trunca. El tema de fondo es prevenir la violencia para que no llegue a los estrados judiciales con trasfondo de problemática social. El Dr Jorge Erasmo Villalba, integrante de la Cámara de apelaciones de Oberá, forma parte de esta red y sostuvo que “se ha trabajado mucho con la municipalidad local, áreas de la policía, con escuelas en dos proyectos, donde le brindamos algún tipo de orientación no solo acerca de violencia sino sobre todo como evitar esto. Red de buena convivencia se llamó, para enseñar estrategias para evitar momentos o hechos de violencia, o simplemente, cómo actuar ante estos conflictos”, explicó.

Con áreas como de la mujer de la Municipalidad, comisaria de la mujer, supervisión de escuelas, área de culto, educación municipal, y estrategias de trabajo con escuelas primarias y secundarias se trabajó, pero al entender de Villlalba “hay superposición de programas y proyectos, por lo que pensamos en generar algo en conjunto, que finalmente no se concretó”

“A veces, en una cuestión de delitos nos preocupa la pena a otorgar, pero de fondo hay una cuestión social que excede lo legal y procesal, no podemos pensar que atacando un problema solucionamos todo, la adicción es un problema que viene por otros anteriores por ej. Lo mejor que podemos hacer es juntarnos y ver qué podemos hacer cada uno. Intentamos trabajar en los barrios en red local, en algunos casos se avanzó pero en otros no”, sostuvo.

Dijo que “cuando llega una denuncia de violencia la situación es grave, pero hubo señales previas donde se pudo actuar, pero eso requiere del compromiso de todos, de la instancia social, no jurídica. El juez no puede estar pendiente todo el dia de lo que ocurre en cada casa, si hay orden de no acercamiento y eso pasa, incluyendo botón de pánico y demás, debe haber un compromiso social, porque si se sabe que alguien no puede acercarse y lo vemos, poder avisar, cuidarnos entre todos, sin entrometernos, pero protegernos en comunidad, es mucho más eficiente”, puntualizó.

Indicó que “se cree erróneamente, que las instituciones solo pueden actuar con orden de un juez y no, dirección de niñez, cuando ve un hecho que afecta a un menor, debe actuar. Igual que el área de la mujer, comisaría, no se debe esperar una orden, luego claro, seguir los pasos de comunicación pero ante un hecho grave, actuar. Intendentes de municipios con quienes hablamos creían que no podían actuar sino era el juez y no es así”, mencionó.

Mencionó que lamentablemente en los último años han crecido mucho todo tipo de violencia, física, psicológica, verbal, económica y el abuso también. “En el equipo de médicos forenses, que incluye psicólogos, mayormente hablamos de abusos intrafamiliar que denota una sociedad enferma, por eso buscamos un cambio de cultura, evitar estas situaciones que resultan traumáticas por años muchas veces”.

Especificó que “una sociedad más libre es lo que todos esperamos, pero debe estar basadas en ciertos valores, libertad no significa que yo esté bien y el resto no me importa, no respetar al otro, convivencia, sin avasallamientos ni imposición de ideas. Lo que dice el adulto es verdad y lo que dice el niño es mentira no es real, no existe un sexo fuerte y otro débil, eso hay que cambiar, respetando derechos humanos de cada uno, el hecho es que si no tenemos valores, la violencia aparece”.