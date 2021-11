Fortalecen un parque de reciclado en Oberá

Una chipeadora, prensa y guillotina de neumáticos recibió el municipio de Obera a traves del Programa nacional de Medio ambiente y cambio climático con destino al parque de reciclado, que se esta armando mediante el programa “Oberá Sustentable” que trabaja en varios aspectos vinculados al reciclado, separación de residuos y otras acciones que buscan mejorar el medioambiente.

Según Emilio Jurisch, director del Consejo de administración municipal «más adelante vamos a recibir una balanza y una cargadora sobre oruga, retroexcavadora y una trituradora de vidrios. El parque va a funcionar en el sector de obras publicas con boxes, dias o horarios para procesar cada cosa donde una empresa o un particular pueda procesar esto. O sea no se mezclará nada de esto con la basura común, ni neumáticos, ni vidrios ni chatarra. Fortaleceremos la sustentabilidad con ecopuntos que ya se comenzaron a colocar, uno de color negro y otro verde, en los contenedores negros se coloca lo que no se puede reciclar y en los verdes lo que si . Estamos invitando a empresas y particulares para que cuando tienen cierto volumen pasamos a retirar y asi fortalecer este proyecto a largo plazo», indicó.

El Secretario de Saneamiento ambiental Herbert Castellanos mencionó que «gracias a todas las acciones que se vienen realizando desde el Gobierno de la Ciudad de Oberá, se logró que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible incorpore diferentes máquinas que se instalarán el Parque de Reciclado y de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), que estará en el mismo predio de la Dirección de Obras Públicas. Ya trabajamos con el código ambiental que se aprobó la semana pasada para ordenarnos y trabajar a futuro recurso por recurso, trabajamos ahora acondicionando el lugar detrás de la cantera porque estamos viendo que es necesario un lugar para cada cosa en cuanto al reciclado y a eso apuntamos», explicó

Desde la municipalidad se firmó un convenio, en 2019, para integrar la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC), ente que integran más de 240 municipios del país. Ésta, coordina e impulsa planes estratégicos para hacerle frente al cambio climático enmarcado en los objetivos del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía.

Entre otras acciones, se realizan charlas, talleres y acciones de concientización en escuelas e instituciones, promoviendo el reciclado diferenciado, el compostaje, intercambio de objetos reciclables, etc.

Asimismo, se vienen instalando contenedores (para pilas, plásticos, cartones), volquetes y otros, en diferentes puntos de la ciudad (se pueden consultar en www.obera.gob.ar/oberasustentable) para que aquellos vecinos que clasifican sus residuos, realicen la correcta disposición de los mismos.

A su vez, se realizaron convenios con empresas que ya se encontraban realizando este tratamiento a sus residuos o aquellos locales gastronómicos que son grandes generadores de aceite usado de cocina.